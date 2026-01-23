Μητσοτάκης στο Euronews: Η διατλαντική σχέση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη – Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της

  • Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε στο Euronews ότι «η διατλαντική σχέση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη και πρέπει να τη διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο. Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της».
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε πολύ θετικό το ότι «η Ευρώπη στάθηκε ενωμένη» για τη Δανία και τη Γροιλανδία, ενώ σημείωσε πως «όλη η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία κερδίζει έδαφος».
  • Αναφορικά με το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι «δεν νομίζω ότι θα είχαμε εκεχειρία χωρίς την εμπλοκή του». Η Ελλάδα θα μπορούσε να αναλάβει πρωτοβουλία για τη Γάζα, εφόσον υπάρξει συνεργασία με τις ΗΠΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Σε συνέντευξή του στο Euronews και σε ερώτηση για το τι συζητήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής και το αν η εξάντληση των Ευρωπαίων ηγετών οφειλόταν στην κούραση ή στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι αυτές οι Σύνοδοι είναι περίπλοκες επειδή οι ηγέτες είναι «27» και χρειάζεται χρόνος για να πάρουν το λόγο.

Τόνισε ότι «έγινε μια πολύ καλή συζήτηση, παρά την ανησυχία για την ανάγκη η Ευρώπη να αναλάβει δράση. Η διατλαντική σχέση γίνεται όλο και πιο περίπλοκη και πρέπει να τη διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο. Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της», τόνισε αλλά είναι καλό που ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε σαφές ότι επιθυμεί αποκλιμάκωση στη Γροιλανδία. «Θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό που η Ευρώπη στάθηκε ενωμένη, με μια εξαίρεση -αυτή της Ουγγαρίας- για να υπερασπιστεί τη Δανία και τη Γροιλανδία». Σχολίασε μάλιστα για τη στάση της Ουγγαρίας ότι είναι κάτι που συμβαίνει τον τελευταίο χρόνο και δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά βρέθηκε τρόπος να παρακαμφθεί το πρόβλημα.

Σχετικά με τη στάση που τήρησε ο Φίτσο στη Σύνοδο, αναφέροντας ότι πρόκειται για χάσιμο χρόνου, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι μπορούμε να βλέπουμε το ποτήρι μισοάδειο ή μισογεμάτο. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όλη η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία κερδίζει έδαφος. Ήμουν από τους πρώτους που είπαν ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και να λύσουμε τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας. Πρέπει όλοι να είμαστε εγκάρδιοι και με σεβασμό. Κι αυτό ισχύει και για τις σχέσεις Ευρώπης – ΗΠΑ κάτι που αντικατοπτρίστηκε και στις δηλώσεις του Αντόνιο Κόστα. Νομίζω ότι είμαστε όλοι πολύ ειλικρινείς σε αυτές τις συζητήσεις και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι είμαστε μόνοι μας, χωρίς συμβούλους, χωρίς τηλέφωνα και στη συγκεκριμένη περίπτωση χωρίς συμπεράσματα, κάτι που διευκολύνει το να είμαστε πιο ανοιχτοί και κατά περίπτωση πιο ωμοί στην έκφραση των απόψεών μας».

Για το Συμβούλιο Ειρήνης που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ και στο σε τι αφορούσε η χθεσινοβραδινή συναίνεση, ο Πρωθυπουργός απάντησε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ,  ότι «η συναίνεση αφορά στο ότι αυτό που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ υπερβαίνει κατά πολύ την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό που οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Δεν νομίζω ότι θα είχαμε εκεχειρία χωρίς την εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ».

Ανέφερε στο σημείο αυτό ότι «θα θέλαμε να συμμετάσχουμε σε μια συμφωνία για την αντιμετώπιση του ζητήματος της Γάζας. Εάν υπάρχει τρόπος να συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ αλλά μόνο για τη Γάζα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα η Ελλάδα θα γινόταν να αναλάβει πρωτοβουλία για την επίτευξη συναίνεσης». Εξήγησε ότι δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε σε αυτό που έχει παρουσιαστεί αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε την ευρωπαϊκή παρουσία στο μέλλον της Γάζας.

Ερωτηθείς για το θέμα της Mercosur και τις διαφωνίες των αγροτών, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι υπάρχουν περισσότερα οφέλη παρά μειονεκτήματα από αυτές τις μεγάλες διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Ανέφερε ότι η πρόεδρος της Επιτροπής και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα επισκεφθούν την Ινδία και ο ίδιος θα πάει στην Ινδία και πρέπει να συνάψουμε σχέσεις με άλλες χώρες ή ομάδες χωρών.

Είμαστε μεσαίου μεγέθους ανοιχτή οικονομία, είμαστε οι ηγέτες στην παγκόσμια ναυτιλία κι έχουμε συμφέρον να διασφαλίσουμε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες που ευνοεί το ελεύθερο εμπόριο.

