Τηλεθέαση (22/1): Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη το βράδυ της Πέμπτης – Τι νούμερα έκανε «Το σόι σου»

  • Ο ALPHA κυριάρχησε στην prime time ζώνη τηλεθέασης στις 22 Ιανουαρίου, τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Σύνολο.
  • Οι ελληνικές σειρές διατήρησαν την πρωτιά τους, με έντονο ενδιαφέρον να καταγράφεται και σε ψυχαγωγικά και ενημερωτικά προγράμματα.
  • Το «Σόι σου» του ALPHA βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης, σημειώνοντας 24% στο Σύνολο και 26,6% στο Δυναμικό Κοινό.
Ισχυρή μάχη στην prime time ζώνη για την τηλεθέαση, με τον ALPHA να κυριαρχεί τόσο στο Δυναμικό Κοινό όσο και στο Σύνολο.

Οι ελληνικές σειρές διατηρούν την πρωτιά, ενώ έντονο ενδιαφέρον καταγράφεται και σε ψυχαγωγικά και ενημερωτικά προγράμματα.

Δείτε αναλυτικά τις επιδόσεις ανά εκπομπή στους πίνακες που ακολουθούν.

 

Σύνολο

Θέση Κανάλι Εκπομπή Σύνολο (%)
1 ALPHA Το σόι σου 24
2 ALPHA Άγιος έρωτας 20,6
3 ANT1 Φερεντσβάρος – ΠΑΟ 18,5
4 ANT1 Εκατομμυριούχος Special 10,5
5 MEGA Ελληνική ταινία – Οι γαμπροί της ευτυχίας 10,4
6 SKAI Ίμια 30 χρόνια μετά 9,7
7 STAR MasterChef 11,8
8 MEGA Στο παρά πέντε Ε 11
9 OPEN Real View 2,3
10 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος 1

Δυναμικό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Δυναμικό (%)
1 ALPHA Το σόι σου 26,6
2 ALPHA Άγιος έρωτας 17,5
3 ANT1 Φερεντσβάρος – ΠΑΟ 15,4
4 STAR MasterChef 14
5 MEGA Στο παρά πέντε Ε 12,3
6 MEGA Ελληνική ταινία – Οι γαμπροί της ευτυχίας 10
7 SKAI Ίμια 30 χρόνια μετά 7,4
8 ANT1 Εκατομμυριούχος Special 7,2
9 OPEN Real View 2,1
10 OPEN Αριστοτέλης ο Άριστος 0,4

