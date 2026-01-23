Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται η δίκη για το revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη – «Σφίγγεται κάθε φορά η καρδιά μου»

«Δεν βρίσκομαι εδώ μόνο για μένα αλλά για κάθε γυναίκα που μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο», δήλωσε η γνωστή influencer Ιωάννα Τούνη έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου συνεχίζεται η δίκη για το revenge porn με θύμα την ίδια.

Η κα Τούνη σημείωσε πως ελπίζει να υπάρξει σύντομα απόφαση, καθώς είναι κάτι που περιμένει εδώ και πολύ καιρό.

Θέλοντας να μιλήσει για όλες τις γυναίκες που έχουν βρεθεί στη θέση της, τόνισε πως είναι εδώ για όλες «γιατί μπορεί να μη βρήκαν τη δύναμη να σταθούν στα δικαστήρια όπως εγώ σήμερα».

«Και να υπάρχει πραγματική τιμωρία στους κακοποιητές αυτούς αλλά και παραδειγματισμός», πρόσθεσε. «Σφίγγεται κάθε φορά η καρδιά μου. Θέλω απλά να λάμψει η αλήθεια», είπε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τη voria.gr.

Η δίκη διεξάγεται ενώπιον Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων κεκλεισμένων των θυρών λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα της υπόθεσης, ενώ σήμερα αναμένεται να καταθέσουν μάρτυρες.

Για την υπόθεση κατηγορούνται δύο άτομα, ο τότε σύντροφος της καταγγέλλουσας, που διακρίνεται στο επίμαχο βίντεο, καθώς και το άτομο που φέρεται να μαγνητοσκοπεί την πράξη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το βίντεο διαδόθηκε σε τρία άτομα, ενώ αναρτήθηκε και σε ιστοσελίδες πορνογραφικού περιεχομένου.