Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

  • Ακόμη ένα δύσκολο πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, με κυκλοφοριακό χάος να επικρατεί στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.
  • Δύσκολη είναι επίσης η κατάσταση στην Κηφισίας, κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη, ενώ στο «κόκκινο» βρίσκεται και το κέντρο της Αθήνας, στη Βασ. Κωνσταντίνου και Βασ. Σοφίας.
  • Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών, στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κηφισός κίνηση

Ακόμη ένα δύσκολο πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένη, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού.

Συγκεκριμένα, κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Σημειώνεται πως σε ισχύ βρίσκονται και σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω προγραμματισμένων εργασιών.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Κηφισίας, όπου οι οδηγοί είναι «κολλημένοι» κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα και του Χαλανδρίου στην κάθοδο.

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο κέντρο της Αθήνας, όπου στο «κόκκινο» είναι η Βασ. Κωνσταντίνου και η Βασ. Σοφίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

