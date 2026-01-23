Άνω Γλυφάδα: «Η γυναίκα ήρθε γιατί της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της» – Θλίψη για τον θάνατο της 56χρονης

Η 56χρονη καθηγήτρια που έχασε την ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο, φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο, καθώς είχε ενημερωθεί πως είχε πλημμυρίσει το σπίτι της, σύμφωνα με νέα μαρτυρία.

Σύμφωνα με μία γυναίκα που μίλησε στο Kontra Channel, η 56χρονη «σχόλασε από την δουλειά της και έπρεπε να έρθει γιατί της είπαν ότι πλημμύριζε το σπίτι της».

Μιλώντας για τις τραγικές στιγμές που σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, η γυναίκα ανέφερε πως «ήμασταν μέσα στο σπίτι και την βλέπαμε από το παράθυρο. Πήγε να περάσει το δρόμο. Της φώναξε το αφεντικό μου να μην το κάνει. Δεν πρόλαβε, ούτε μας άκουσε. Με το “μη” την παίρνει το ρεύμα, την παρασύρει και την πάει κάτω από το αυτοκίνητο».

Σοκ προκαλεί το βίντεο από τις προσπάθειες των κατοίκων να τη σώσουν

Πολίτης καταγράφει με το κινητό του τις αγωνιώδεις προσπάθειες κατοίκων και πυροσβεστών να απεγκλωβίσουν την 56χρονη στην Άνω Γλυφάδα.

Στις εικόνες που μεταδίδει το enikos.gr αποτυπώνονται οι δραματικές προσπάθειες των κατοίκων της περιοχής να απεγκλωβίσουν την άτυχη γυναίκα, η οποία είχε εγκλωβιστεί κάτω από το αυτοκίνητο.

Όταν οι γείτονες αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί με την 56χρονη, έσπευσαν να την βοηθήσουν και προσπάθησαν να την τραβήξουν από το κάτω μέρος του οχήματος. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, αρχικά η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της, αλλά το κεφάλι της ήταν κάτω από το νερό.

Σημειώνεται ότι το όχημα κάτω από το οποίο εγκλωβίστηκε, ήταν σταθμευμένο, αλλά γύρισε κάθετα στον δρόμο λόγω του μεγάλου όγκου του νερού που είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο, μετά την νεροποντή.