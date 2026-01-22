Γλυφάδα: Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες και οι δραματικές προσπάθειες των κατοίκων να σώσουν την 56χρονη – Η «φονική» διαδρομή που ακολούθησε

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον φρικτό θάνατο που βρήκε το βράδυ της Τετάρτης η 56χρονη γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα, όταν την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο παρασύρθηκε από τον χείμαρρο και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να πνιγεί. Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τις δραματικές προσπάθειες των κατοίκων να την απεγκλωβίσουν, αλλά και τα νέα στοιχεία που «βλέπουν» το φως για την ανείπωτη τραγωδία.

Κάτοικοι της περιοχής αλλά και Πυροσβεστική προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν την 56χρονη, η οποία βρισκόταν κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου. Ο ιδιοκτήτης του ασημί αυτοκινήτου κάτω από το οποίο εγκλωβίστηκε η γυναίκα ανέφερε στον ΑΝΤ1: «Είχαν ανέβει επάνω στο μπλε αμάξι και έσπρωχναν με τα πόδια τους μήπως μπορέσουν να την απεγκλωβίσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν».

«Ήταν αδύνατο να την σώσουν»

Μία κάτοικος της περιοχής, αυτόπτης μάρτυρας του συγκλονιστικού περιστατικού, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό την τραγωδία. Όπως λέει, το δικό της σπίτι βρίσκεται ακριβώς στο σημείο που η άτυχη γυναίκα έχασε την ζωή της. «Δεν φαινόταν ότι θα έχουμε αυτή την καταστροφή» επισημαίνει χαρακτηριστικά και προσθέτει:

«Κάποια στιγμή, τα νερά έγιναν πολύ ορμητικά και κατέβαιναν πέτρες και χώματα από το βουνό. Το σπίτι μας άρχισε να πλημμυρίζει, οπότε κατέβηκα στον κάτω όροφο προκειμένου να ενημερώσω τον γιο μου, για να μην εγκλωβιστεί. Εκείνη τη στιγμή, άκουσα φωνές από τους γείτονες “καλέστε την Πυροσβεστική και την Αστυνομία”. Βγήκα και εγώ έξω, μαζί με το παιδί μου, και προσπαθούσαμε να καλέσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά δεν βρίσκαμε γραμμή. Στη συνέχεια, επικοινώνησα με την Πυροσβεστική, η οποία έφτασε στο σημείο έπειτα από μισή ώρα».

Αυτά τα κρίσιμα 30 λεπτά, μέχρι να φτάσει η Πυροσβεστική, τόσο ο σύζυγος της συγκεκριμένης γυναίκας, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να απεγκλωβίσουν την 56χρονη. «Ήταν ζωντανή, γιατί ο άνδρας μου αντιλήφθηκε το αριστερό της πόδι να τινάζεται. Προσπάθησαν να την απεγκλωβίσουν αλλά τα νερά ήταν τόσο ορμητικά που κατέληγαν οι πέτρες πάνω τους. Δεν μπορούσαν να σηκώσουν το αυτοκίνητο. Είχε πιαστεί και η μπλούζα της στο κάτω μέρος, επιχείρησαν να την σκίσουν αλλά δεν τα κατάφεραν. Ήταν αδύνατο να την σώσουν, αλλά έκαναν ό,τι μπορούσαν».

Σοκ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από τις προσπάθειες των κατοίκων να τη σώσουν

Πολίτης καταγράφει με το κινητό του τις αγωνιώδης προσπάθειες κατοίκων και πυροσβεστών να απεγκλωβίσουν την 56χρονη στην άνω Γλυφάδα.

Στις εικόνες που μεταδίδει το enikos.gr αποτυπώνονται οι δραματικές προσπάθειες των κατοίκων της περιοχής να απεγκλωβίσουν την άτυχη γυναίκα, η οποία είχε σφηνωθεί κάτω από το αυτοκίνητο.

Όταν οι γείτονες αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί με την 56χρονη, έσπευσαν να την βοηθήσουν και προσπάθησαν να την τραβήξουν από το κάτω μέρος του οχήματος. Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, αρχικά η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της, αλλά το κεφάλι της ήταν κάτω από το νερό.

Σημειώνεται ότι το όχημα κάτω από το οποίο εγκλωβίστηκε, ήταν σταθμευμένο, αλλά γύρισε κάθετα στον δρόμο λόγω του μεγάλου όγκου του νερού που είχε μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο, μετά την νεροποντή.

Η «φονική» διαδρομή

Η 56χρονη φιλόλογος σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 έφυγε από το φροντιστήριό της στην οδό Γούναρη με το αυτοκίνητό της. Το στάθμευσε στη διασταύρωση της Δραγούμη με τη Μεθοδίου και περπάτησε λίγες δεκάδες μέτρα προς το σπίτι της.

Σε κάποιο σημείο έπρεπε να διασχίσει τον δρόμο, ο οποίος εκείνη την ώρα έμοιαζε με χείμαρρο.

Αυτή είναι η διαδρομή που της κόστισε τη ζωή:

«Προσπαθούσε με τα χέρια της να βρει από κάπου να πιαστεί»

Μάλιστα, γείτονας που την είδε από το μπαλκόνι του εξήγησε: «Έκανε 2 βήματα, της φώναξα, αλλά εκείνη την ώρα είχε μπουμπουνητά, έβρεχε, η φασαρία του χείμαρρου ήταν φοβερή, πιθανώς, δεν με άκουσε. Κάνει 2 βήματα και την βλέπω να την παρασύρει. Προσπαθούσε με τα χέρια της να βρει από κάπου να πιαστεί. Την έφερε στην απέναντι μεριά, εκεί που ήταν το αμάξι. Πριν το αμάξι πήγε να πιαστεί από το πεζοδρόμιο, αλλά δεν μπόρεσε. Και την βλέπω και πέφτει επάνω στη ρόδα την μπροστινή».

Μέχρι να τρέξει να την βοηθήσει, η 56χρονη είχε βρεθεί κάτω από το αυτοκίνητο. «Δεν μιλούσε, ήταν τόσο ορμητικό το νερό, έπεφταν επάνω της πέτρες, χώματα, δεν μπορούσε η γυναίκα να μιλήσει», συμπλήρωσε ο μάρτυρας.

Η άτυχη γυναίκα έμενε μαζί με την κόρη της και ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους γείτονές της, που όπως λένε στην κάμερα του ίδιου μέσου ενημέρωσης: «Ήταν μια κοπέλα πολύ καλή, αξιόλογη, καλή γειτόνισσα, όλα τα καλά είχε».

«Ήταν ένας άγγελος»

Την άτυχη γυναίκα γνώριζε και ο Γιάννης Καλλιάνος, ο οποίος είχε συνεργαστεί μαζί της και μιλώντας στην εκπομπή του Mega είπε: «Περίπου πριν 8-9 χρόνια είχαμε συνεργαστεί, είχα δουλέψει στο φροντιστήριό της στην Άνω Γλυφάδα. Το πατρικό μου σπίτι είναι από εκεί που φαίνονται όλες αυτές οι καταστροφικές εικόνες 150 μέτρα. Άρα λοιπόν στο φροντιστήριο που εργαζόταν και δούλευε η Χριστίνα και ήταν υπεύθυνη είχα δουλέψει τρεις χρονιές συνεχόμενες. Τρεις σχολικές σεζόν ως μαθηματικός.

Μιλάμε για έναν άγγελο. Τώρα μπορεί να λέμε απλά η 56χρονη γυναίκα. Ήταν ένας άγγελος, μια πανέμορφη γυναίκα, ένας φοβερός χαρακτήρας, μία εξαιρετική κυρία, μία εκπαιδευτικός με Ε κεφαλαίο, ένας εξαίρετος άνθρωπος. Είναι φοβερό αυτό που έμαθα. Είναι κατεστραμμένη πόλη η Άνω Γλυφάδα. Πλέον είναι εμπόλεμη ζώνη, είναι εμπόλεμη περιοχή».

Και συνέχισε: «Μόλις άκουσα το όνομα της Χριστίνας το θεωρούσα ότι ζούσα ένα όνειρο. Δεν είναι δυνατόν. Απίστευτο. Αυτός ο δρόμος η Μετσόβου που μετά πάει προς το βουνό. Εγώ θυμάμαι, στην οδό που είμαι, ψηλά προς το βουνό είμαστε κι εμείς, 3, 4 δρόμους κάτω από τους πρόποδες, εγώ θυμάμαι ότι πέρναγαν πρόβατα κάθε πρωί. Μπροστά παίζαμε μπάλα, ήταν οικόπεδα, ήταν ένα σπίτι κάθε 100 μέτρα. Επί της οδού Μετσόβου χτίζονται πια 6αόροφες και πενταόροφες πολυκατοικίες. Κάθε όροφος έχει 4 διαμερίσματα. Κάθε διαμέρισμα 5 αυτοκίνητα. Πια η Μετσόβου και η Ανθέων δεν είναι ένας φυσιολογικός δρόμος. Είναι παρανόμως παρκαρισμένα αυτοκίνητα και αριστερά και δεξιά στο ένα διάζωμα και στο άλλο διάζωμα. Γιατί πια “μπούκωσε”. Έγινε Κυψέλη, έγινε Παγκράτι. Είναι τόσο πυκνοκατοικημένη πια αυτή η περιοχή που δεν έχεις που να βάλεις το αυτοκίνητό σου».

«Ήταν πολύ καλή φιλόλογος, αγαπούσε πολύ τα παιδιά», λέει συνεργάτης της

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και στενός συνεργάτης της 56χρονης ο οποίος δούλευε μαζί της από το 2008 και είχαν μαζί το φροντιστήριο από το 2014, όπως είπε ο ίδιος ο κ. Γκέκας.

«Μιλήσαμε τελευταία φορά χτες το πρωί που αποφασίσαμε τα μαθήματα όλα να τα κάνουμε διαδικτυακά. Η Χριστίνα πρέπει να πήγε στο γραφείο το απόγευμα και κάποιος πρέπει να την ειδοποίησε ότι στο σπίτι της μπαίνουν νερά. Και ξεκίνησε να πάει προς το σπίτι.

Ήταν πολύ καλή φιλόλογος, αγάπαγε πάρα πολύ αυτό που έκανε, αγάπαγε πάρα πολύ τα παιδιά, και σήμερα όλα τα μηνύματα που έχουμε από τα παιδιά και τους γονείς είναι… τι να πω…».