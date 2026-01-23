Άδωνις Γεωργιάδης: Είδε την ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή – «Ήταν καταπληκτική, απορώ πώς δεν άρεσε σε κάποιους»

Την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας» παρακολούθησαν ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ευγενία Μανωλίδου μαζί με τον γιο τους, Περσέα και φίλους τους. Μάλιστα ο υπουργός Υγείας ενθουσιάστηκε και ανέφερε ότι η ταινία είναι «καταπληκτική».

Σε βίντεο που ανέβασε από τον κινηματογράφο ο Άδωνις Γεωργιάδης φαίνεται να λέει: «Απορώ πως σε κάποιους μπορεί να μην άρεσε».

«Η ταινία είναι πατριωτική, είναι ιστορική, είναι ευαίσθητη. Είναι δίκαιο ότι ο κόσμος τη λατρεύει. Και όλοι όσοι βγαίνουν και βγάζουν χολή, δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται», υποστήριξε ο υπουργός Υγείας.

Στο κείμενο που συνόδευε την ανάρτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε:

«Πριν από λίγο είδαμε με την Ευγενία, τον γιο μας τον Περσέα και μερικούς φίλους μας την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας». Χωρίς καμία υπερβολή η ταινία ήταν φανταστική.

Με μια αγνή πατριωτική ματιά, εξαιρετική εικόνα, γρήγορη πλοκή, γεμάτη πατριωτισμό γι’ αυτό σκάνε ορισμένοι. Αν δεν την έχετε δει ακόμα να την δείτε οπωσδήποτε! Αξίζουν πολλά εύγε στον Γιάννη Σμαραγδή για αυτήν θα κάνει καλό στην ψυχή των Ελλήνων».