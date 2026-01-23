Άδωνις Γεωργιάδης: Είδε την ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή – «Ήταν καταπληκτική, απορώ πώς δεν άρεσε σε κάποιους»

Σύνοψη από το

  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μαζί με την Ευγενία Μανωλίδου και τον γιο τους, παρακολούθησαν την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας». Ο υπουργός Υγείας ενθουσιάστηκε και ανέφερε ότι η ταινία είναι «καταπληκτική».
  • Σε βίντεο που ανέβασε, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Απορώ πως σε κάποιους μπορεί να μην άρεσε», ενώ υποστήριξε ότι «η ταινία είναι πατριωτική, είναι ιστορική, είναι ευαίσθητη».
  • Στην ανάρτησή του, ο υπουργός χαρακτήρισε την ταινία «φανταστική» με «αγνή πατριωτική ματιά» και κάλεσε το κοινό να την δει οπωσδήποτε, λέγοντας πως «θα κάνει καλό στην ψυχή των Ελλήνων».
Enikos Newsroom

πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: Είδε την ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή – «Ήταν καταπληκτική, απορώ πώς δεν άρεσε σε κάποιους»

Την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας» παρακολούθησαν ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ευγενία Μανωλίδου μαζί με τον γιο τους, Περσέα και φίλους τους. Μάλιστα ο υπουργός Υγείας ενθουσιάστηκε και ανέφερε ότι η ταινία είναι «καταπληκτική».

Σε βίντεο που ανέβασε από τον κινηματογράφο ο Άδωνις Γεωργιάδης φαίνεται να λέει: «Απορώ πως σε κάποιους μπορεί να μην άρεσε».

«Η ταινία είναι πατριωτική, είναι ιστορική, είναι ευαίσθητη. Είναι δίκαιο ότι ο κόσμος τη λατρεύει. Και όλοι όσοι βγαίνουν και βγάζουν χολή, δεν έχουν ιδέα τι τους γίνεται», υποστήριξε ο υπουργός Υγείας.

Στο κείμενο που συνόδευε την ανάρτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε:

«Πριν  από λίγο είδαμε με την Ευγενία, τον γιο μας τον Περσέα και μερικούς φίλους μας την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας». Χωρίς καμία υπερβολή η ταινία ήταν φανταστική.

Με μια αγνή πατριωτική ματιά, εξαιρετική εικόνα, γρήγορη πλοκή, γεμάτη πατριωτισμό γι’ αυτό σκάνε ορισμένοι. Αν δεν την έχετε δει ακόμα να την δείτε οπωσδήποτε! Αξίζουν πολλά εύγε στον Γιάννη Σμαραγδή για αυτήν θα κάνει καλό στην ψυχή των Ελλήνων».

