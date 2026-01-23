Έπεσε θύμα κλοπής η Εύη Δρούτσα: Της απέσπασαν 22.000 ευρώ από το σπίτι της

  • Θύμα κλοπής έπεσε η Εύη Δρούτσα, η οποία γνωστοποίησε το περιστατικό μέσα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.
  • Άγνωστη γυναίκα, προσποιούμενη υπάλληλο, της ζήτησε να βγάλει «ό,τι χρυσαφικό έχεις και όσα χρήματα έχεις» και να τα τοποθετήσει έξω από την πόρτα της σε ασημόχαρτο.
  • Η γνωστή στιχουργός έχασε περίπου 22.000 ευρώ, τα οποία είχε βγάλει έξω στο χαλάκι όπως της υποδείχθηκε.
Θύμα κλοπής έπεσε η Εύη Δρούτσα πριν από λίγες ώρες. Η γνωστή στιχουργός γνωστοποίησε το περιστατικό μέσα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου.

«Όπως ξέρετε, στην Γλυφάδα που μένω εγώ, έχει γίνει ο χαμός. Με παίρνει λοιπόν μία κυρία, και μου είπε ότι αυτή τη στιγμή αν δεν καθίσουν κάποιες ώρες να φτιάξουν το ηλεκτρικό μου, θα είμαι στο σκοτάδι τέσσερις μέρες», ανέφερε αρχικά η Εύη Δρούτσα.

Συνεχίζοντας, η στιχουργός ανέφερε πως: «Πρώτα από όλα μου χάλασε ο φούρνος και το πλυντήριο, δεν ξέρω τι έκαναν και μου χάλασαν όλα αυτά. Μετά μου είπε να βγάλω από πάνω μου ό,τι έχω, και να το βάλω σε ασημόχαρτο. “Ό,τι χρυσαφικό έχεις και όσα χρήματα έχεις. Τα χρήματα πάνω έχουν μία γραμμή ασημένια, αυτή εμποδίζει τη ΔΕΗ”, μου είπε.

Αφού πέρασε κάποια ώρα και με τυραννούσε, πάρε αυτό, κάνε εκείνο, μου είπε να πάρω το σκυλί στο χέρι μου, αλλά να τα βάλω όλα αυτά σε ένα ασημόχαρτο, να τα αφήσω έξω από την πόρτα και να τοποθετήσω από πάνω το χαλάκι».

«Επί 1,5 ώρα καθόμουν και αναβόσβηνα το φως. Τα έβγαλα απ’ έξω τα πράγματα όλα. Είχα πληρωθεί, είχα και κάποια λεφτά μέσα, είχα περίπου 22.000. Τα είχα βγάλει έξω στο χαλάκι και από πάνω είχα βάλει το ασημόχαρτο. Αφού τελειώσαμε, μου είπε να ανοίξω την πόρτα. Της λέω “δεν έχει τίποτα, έχουν εξαφανιστεί όλα” και μου απάντησε ότι “θα έρθουν, σε μία ώρα θα είναι εκεί”», εξήγησε η Εύη Δρούτσα.

10:45 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

