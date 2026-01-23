Τραγωδία στην Αρκαδία: Σήμερα η κηδεία του λιμενικού που παρασύρθηκε από τα κύματα

Σήμερα στις 11:00 το πρωί, στο Άστρος Κυνουρίας, θα τελεστεί η κηδεία του 53χρονου λιμενικού που παρασύρθηκε από τα κύματα, την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης εν μέσω κακοκαιρίας.

Ο άτυχος λιμενικός, πατέρας ενός 9χρονου παιδιού, σκοτώθηκε όταν παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα, στην προσπάθειά του να βοηθήσει στο δέσιμο των σκαφών, και έπεσε στη θάλασσα. Τελικά, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή έπνεαν θυελλώδεις άνεμοι και τα καιρικά φαινόμενα ήταν ισχυρά, ενώ για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

Τραγική ειρωνεία, ο 53χρονος προτού χάσει την ζωή του, βοήθησε ένα μικρό παιδί που πάλευε με τα κύματα ενώ στην συνέχεια επιχείρησε να προστατέψει τα σκάφη των συμπολιτών του, σύμφωνα με το astrosnews.gr.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα.