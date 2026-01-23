Το Ηράκλειο «πνίγηκε» από την αφρικανική σκόνη – Δείτε φωτογραφίες

Ένα απόκοσμο σκηνικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (22/01) στο Ηράκλειο, όταν η αφρικανική σκόνη έκανε την εμφάνισή της, μετατρέποντας την πόλη σε ένα θολό τοπίο.

Η ορατότητα περιορίστηκε δραστικά σε όλους τους δρόμους, με την ατμόσφαιρα να γίνεται ιδιαίτερα αποπνικτική.

Το neakriti.gr κατέγραψε εικόνες από τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, όπου τα φώτα των οχημάτων, σε συνδυασμό με την πυκνή σκόνη που αιωρούνταν στον αέρα, δημιουργούσαν σκηνές που θύμιζαν θρίλερ.

Το σκηνικό σήμερα παραμένει αποπνικτικό, με την αφρικανική σκόνη να εξακολουθεί να καλύπτει το Ηράκλειο, δημιουργώντας μια ασφυκτική ατμόσφαιρα και ένα πυκνό «πέπλο» στον αέρα.