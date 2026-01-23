Τέμπη: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Καταθέτει ο Κυριάκος Βελόπουλος

  • Συνεχίζεται σήμερα (23/01) στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη. Ο Κυριάκος Βελόπουλος θα συνεχίσει την κατάθεσή του, υποστηρίζοντας πως έχει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τα βίντεο σβήστηκαν χειροκίνητα.
  • Κατηγορούμενοι είναι ένας πρώην πρόεδρος και ένας πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, για υπεξαγωγή εγγράφων και απείθεια.
  • Ένα έγγραφο που προσκομίστηκε στο δικαστήριο αναφέρει ότι η φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας δεν έγινε στον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, αλλά στον χώρο “Τρίγωνο” της Hellenic Train, ο οποίος δεν διαθέτει σύστημα βιντεοεπιτήρησης.
Συνεχίζεται σήμερα (23/01) στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Η σημερινή συνεδρίαση θα ξεκινήσει με την συνέχεια της εξέτασης του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου ο οποίος την προηγούμενη φορά κατέθεσε πως έχει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας σβήστηκαν χειροκίνητα την επομένη του δυστυχήματος, όπως μεταδίδει το larissanet.gr.

Υπενθυμίζεται πως στη συγκεκριμένη δίκη κατηγορούμενοι είναι ένας πρώην πρόεδρος και ένας πρώην διευθύνοντας σύμβουλος του ΟΣΕ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017. Οι τρεις τους παραπέμφθηκαν για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια (το στέλεχος της Interstar), ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση και ηθική αυτουργία στην απείθεια (ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ 2023-2025) και για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων (ο πρόεδρος του ΟΣΕ την 28η Φεβρουαρίου του 2023).

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται αφορούν την μη προσκόμιση στον εφέτη ανακριτή του βιντεοληπτικού υλικού από τον Εμπορευματικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης, απ’ όπου ξεκίνησε την πορεία της η εμπορική αμαξοστοιχία το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023 και για την επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο τους πρώτους μήνες μετά τη σύγκρουση.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση το δικαστήριο αποφάσισε να γίνουν δεκτοί όσοι δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας αλλά μόνο για το αδίκημα της υπεξαγωγής ενώ άξιο αναφοράς είναι ένα έγγραφο που προσκόμισε στο δικαστήριο ο συνήγορος του στελέχους της Interstar και αφορά την φόρτωση της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας.

Το συγκεκριμένο έγγραφο αναφέρει ότι η φόρτωση της εμπορικής δεν έγινε στον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης αλλά στον χώρο “Tρίγωνο” που ανήκει στην Helllenic Train. Ένα σημείο 600 μέτρων από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης για το οποίο η ιταλική εταιρεία αναφέρει ότι δεν διαθέτει εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

Να σημειωθεί πως μετά τον κ. Βελόπουλο, αναμένεται να καταθέσει ο δικηγόρος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος για να ακολουθήσουν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες της βασικής υπόθεσης για την πολύνεκρη σύγκρουση.

