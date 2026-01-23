Τι αλλάζει σε γάμους, βαπτίσεις και δεξιώσεις – Μπαίνουν στο ψηφιακό πελατολόγιο

Σύνοψη από το

  • Το ψηφιακό πελατολόγιο επεκτείνεται αμέσως μετά το Πάσχα σε κλάδους επαγγελματιών που διοργανώνουν κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμους, βαπτίσεις), εταιρείες catering και χώρους δεξιώσεων.
  • Η επιλογή των κοινωνικών εκδηλώσεων δεν είναι τυχαία, καθώς η ΑΑΔΕ στοχεύει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, απαιτώντας την καταχώριση των στοιχείων κάθε πελάτη πριν την παροχή υπηρεσίας και την αυτόματη αποστολή τους.
  • Εντός του 2026, προβλέπεται η ένταξη κι άλλων κλάδων, όπως γυμναστήρια και ιατροί, ενώ η μη καταχώριση πελάτη επισύρει πρόστιμα και ενεργοποιεί διαδικασία φορολογικού ελέγχου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

οικονομία

γάμος
Φωτογραφία: Unsplash

Σε κλάδους επαγγελματιών που διοργανώνουν κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμους, βαπτίσεις), εταιρείες που αναλαμβάνουν ιδιωτικά και εταιρικά πάρτι και events, επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αίθουσες και κτήματα δεξιώσεων, αλλά και εταιρείες catering, επεκτείνεται αμέσως μετά το Πάσχα το ψηφιακό πελατολόγιο.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιδιώκει την ένταξη στο νέο ψηφιακό πλαίσιο και άλλων κλάδων, που… ρέπουν στη φοροδιαφυγή, πριν από την έναρξη της τουριστικής σεζόν, προκειμένου να μη χαθεί κι άλλος χρόνος στην προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου σε τομείς με έντονη εποχικότητα.

Η Φορολογική Αρχή προγραμματίζει μάλιστα, εντός του 2026, να ενταχθούν και άλλοι κλάδοι στο ψηφιακό πελατολόγιο όπως: γυμναστήρια, σχολές χορού, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, φυσικοθεραπευτήρια, γιατροί, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι.

Η επιλογή των κοινωνικών εκδηλώσεων δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς πρόκειται για τομείς όπου ένα μεγάλο μέρος των συναλλαγών εξακολουθούν να πραγματοποιούνται συχνά με μετρητά με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η παρακολούθηση και η καταγραφή τους από το «ραντάρ» της Εφορίας.

Άλλωστε, η πρόβλεψη του φετινού προϋπολογισμού για έσοδα τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς, ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, δεδομένου ότι η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, στενεύει σταδιακά τα περιθώρια άντλησης εσόδων από το συγκεκριμένο μέτωπο.

Η εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο από τους επαγγελματίες του κλάδου αυτοκινήτου (συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, χώρους στάθμευσης και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων).

Στις επιχειρήσεις του κλάδου αυτοκινήτου, οι επαγγελματίες καταγράφουν καθημερινά τα στοιχεία οχημάτων μέσω κινητού ή tablet, ενώ με την παράδοση του αυτοκινήτου εκδίδεται η αντίστοιχη απόδειξη ή το τιμολόγιο. Η ίδια λογική θα επεκταθεί από την Άνοιξη και στις επιχειρήσεις εκδηλώσεων, από την πρώτη επικοινωνία με τον πελάτη έως και την ολοκλήρωση της υπηρεσίας.

Το πλαίσιο προβλέπει ότι κάθε πελάτης που κλείνει υπηρεσία ή χρησιμοποιεί εγκατάσταση πρέπει να καταχωρίζεται στο ψηφιακό πελατολόγιο και τα στοιχεία του να αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για ακόμα ένα ψηφιακό εργαλείο της ΑΑΔΕ για την παρακολούθηση των συναλλαγών σε συγκεκριμένους κλάδους επαγγελματιών. Σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία κάθε πελάτη που εισέρχεται στον χώρο τους, πριν από την παροχή υπηρεσίας. Τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ, ώστε να διασταυρώνονται με τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που εκδίδονται.

Στόχος του συστήματος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, μέσω της άμεσης σύνδεσης του πελάτη με το παραστατικό που πρέπει να εκδοθεί. Με την εγγραφή στο e-πελατολόγιο, ξεκινά άτυπα η «μέτρηση» του χρόνου για την υποχρεωτική έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου. Αν ο πελάτης βρίσκεται στον χώρο χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώριση, η παράβαση επισύρει πρόστιμα και ενεργοποιεί διαδικασία φορολογικού ελέγχου.

Τα πρόστιμα

Στην περίπτωση του κλάδου του αυτοκινήτου, η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα στα συνεργεία, τα πλυντήρια, τα πάρκινγκ, τα φανοποιεία και τις εταιρείες ενοικίασης οχημάτων.

Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, σύμφωνα με το ERTNews, επιτρέπουν στον φοροελεγκτικό μηχανισμό να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη ροή πελατών, να εντοπίζει ασυνήθιστες μεταβολές και να στοχεύει τους ελέγχους όπου υπάρχουν ενδείξεις φορολογικής απόκλισης.

Παράλληλα, γίνεται διασταύρωση των δεδομένων του ψηφιακού πελατολογίου με τις αποδείξεις που διαβιβάζονται στο myDATA, ώστε να διαπιστώνεται αν υπάρχει αντιστοίχιση ανάμεσα στους πελάτες που δηλώθηκαν και στα παραστατικά που εκδόθηκαν. Σε περίπτωση αποκλίσεων, η επιχείρηση μπαίνει άμεσα στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών.

07:47 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

