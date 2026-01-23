Αποστολή στη Δανία: Η γαλλική φρεγάτα FDI Belharra στο λιμάνι της Κοπεγχάγης με το βλέμμα στη Γροιλανδία – Αποκλειστικές εικόνες

Σύνοψη από το

  • Η Γαλλία έστειλε την πρώτη της φρεγάτα FDI Belharra Amiral Ronarc’h στο λιμάνι της Κοπεγχάγης, με το enikos.gr να καταγράφει αποκλειστικές εικόνες από το «αδελφάκι» της ελληνικής φρεγάτας ΚΙΜΩΝ.
  • Η αποστολή της φρεγάτας έρχεται εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων από τον Ντόναλντ Τραμπ για την προσάρτηση της Γροιλανδίας, με το Παρίσι να στέλνει μήνυμα στήριξης της συμμαχίας του Βορρά.
  • Η επίσκεψη εντάσσεται στην ενίσχυση των δεσμών του ΝΑΤΟ και στην προώθηση της FDI Belharra ως ιδανικής λύσης για το Βασιλικό Ναυτικό της Δανίας, το οποίο εξετάζει την αντικατάσταση φρεγατών.
Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Αποστολή στη Δανία: Η γαλλική φρεγάτα FDI Belharra στο λιμάνι της Κοπεγχάγης με το βλέμμα στη Γροιλανδία – Αποκλειστικές εικόνες

Η Γαλλία έστειλε στην Δανία την πρώτη της φρεγάτα FDI Belharra Amiral Ronarc’h, η οποία ναυλοχεί στο λιμάνι της Κοπεγχάγης. Το enikos.gr είναι το μοναδικό ελληνικό μέσο που βρίσκεται στην Κοπεγχάγη και κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες από το «αδελφάκι» της πρώτης ελληνικής φρεγάτας FDI Belharra ΚΙΜΩΝ.

Ανταπόκριση από Κοπεγχάγη: Χρήστος Μαζανίτης 

Η Γαλλία έστειλε την πρώτη της φρεγάτα FDI Belharra Amiral Ronarc’h στην Δανία, τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κορυφώνει την πίεση για τη Γροιλανδία.

Οι ακόλουθοι άμυνας Γαλλίας και Δανίας είχαν όλες αυτές τις ημέρες σειρά συναντήσεων στη ολοκαίνουργια γαλλική φρεγάτα “Amiral Ronarc’h”.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, σήμερα αναμένεται να αποπλεύσει με προορισμό το λιμάνι του Γκέτεμποργκ, στη Σουηδία. Το Παρίσι εκπέμπει μήνυμα πλήρους στήριξης της συμμαχίας του Βορρά, τη στιγμή που μεγεθύνονται οι πιέσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Η Γαλλία επιθυμεί να αναπτύξει την ικανότητα της νέας κλάσης πλοίων να συνεργάζεται άψογα με τους συμμάχους της στον «Βαθύ Βορρά» (High North), μια περιοχή αυξανόμενης γεωπολιτικής σημασίας.

Από την άλλη, το Παρίσι έχει στείλει την φρεγάτα σε Σουηδία και Δανία με σκοπό την προώθηση του πλοίου, για τα πολεμικά ναυτικά των «δύο».

Από τη μία, η Δανία θέλει να αντικαταστήσει τις 3 φρεγάτες που διαθέτει. Πρόκειται για τις τρεις κύριες φρεγάτες αεράμυνας της Δανίας (Iver Huitfeldt, Peter Willemoes, Niels Juel). Παρότι είναι νέα πλοία (εντάχθηκαν το 2012-2013), παρουσίασαν σοβαρά τεχνικά ζητήματα στα συστήματα ραντάρ (APAR) και διαχείρισης μάχης κατά τη διάρκεια αποστολών στην Ερυθρά Θάλασσα το 2024.

Η Γαλλία, μέσω της Naval Group, επιδιώκει να παρουσιάσει την FDI ως την ιδανική λύση για το Βασιλικό Ναυτικό της Δανίας.

Η Amiral Ronarc’h λειτουργεί ως «βιτρίνα» της γαλλικής ναυπηγικής τεχνολογίας (ραντάρ Sea Fire, ψηφιακή αρχιτεκτονική, αντοχή σε κυβερνοεπιθέσεις), δείχνοντας στους Δανούς επιτελείς τις δυνατότητες του πλοίου από κοντά.

Η Γαλλία θέλει να δείξει ότι η FDI είναι το ιδανικό πλοίο για να περιπολεί στις παγωμένες και άγριες θάλασσες του Αρκτικού Κύκλου.

Η Δανία εξετάζει την αγορά νέων πλοίων και η Amiral Ronarc’h είναι εκεί για να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει όσα υπόσχεται, «κλέβοντας» το ενδιαφέρον από αμερικανικές ή βρετανικές προτάσεις.

Πάντως, σε συνομιλία που είχαμε με μέλη του πληρώματος, μας εξέφρασαν την «ζήλια» τους για το επίπεδο διαμόρφωσης των ελληνικών FDI Belharra, κυρίως για το RAM που φέρουν.

