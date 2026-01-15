Η Ελλάδα υποδέχθηκε την πρώτη φρεγάτα Belharra, «Κίμων» – Όλα όσα έγιναν στην εντυπωσιακή τελετή – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Με τιμές υποδέχτηκε σήμερα η Ελλάδα τη φρεγάτα Belharra «Κίμων», σε μία εντυπωσιακή εν πλω τελετή με συμβολισμούς, που πραγματοποιήθηκε παρουσία της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Η υποδοχή του υπερσύγχρονου πλοίου σηματοδοτεί μία νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό, αφού πρόκειται για την πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο, ύστερα από 28 χρόνια. Ο «Κίμων» είναι η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belharra, που θα παραλάβει η χώρα μας.

Στη φρεγάτα «Κίμων» βρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας που συνομίλησαν με το πλήρωμα και βρέθηκαν στη γέφυρα του πλοίου.

Οι κ.κ. Τασούλας, Μητσοτάκης και Δένδιας έφτασαν στη φρεγάτα με ελικόπτερο, ενώ αποβιβαζόμενοι στο κατάστρωμα, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με το πλήρωμα και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες του πλοίου.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας, o αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο αρχηγός του Στόλου, αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος και ο κυβερνήτης του πλοίου, αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης.

Τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο πρωθυπουργός αντάλλαξαν δώρα με τον κυβερνήτη της φρεγάτας, αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη και τους αξιωματικούς του και υπέγραψαν το βιβλίο του πλοίου. Παρόντες ήταν επίσης, μεταξύ άλλων, οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, η πρέσβης της Γαλλίας, Λοράνς Οέρ και βουλευτές.

Η τελετή υποδοχής

Οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης (15/01), στον Φαληρικό Όρμο ήταν ιστορικές στιγμές. Το πλοίο υποδέχτηκαν σε σχηματισμό δύο φρεγάτες, δύο ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, δύο κανονιοφόροι και δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου.

Το θωρηκτό «Αβέρωβ» και η «τριήρης Ολυμπιάς» επιλέχθηκαν για την υποδοχή του «Κίμωνα», διότι αποτελούν τις τρεις ιστορικές ανάστροφες πλώρες του Πολεμικού Ναυτικού. Αυτό σημαίνει ότι αντί να έχουν την πλώρη τους λοξά κάθετα προς τα μέσα, όπως η πλειοψηφία των πλοίων, αυτά έχουν την πλώρη τους λοξά κάθετα προς τα έξω.

Παράλληλα, από αέρος συμμετείχαν στην τελετή, τρία ελικόπτερα Aegean Hawk του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Στη συνέχεια, τα δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, συνόδευσαν τη φρεγάτα στην πορεία της προς το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς», όπου αποδόθηκαν τιμές.

Η φρεγάτα πέρασε ανάμεσα από τα δύο ιστορικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, βάζοντας τα πυροβόλα της υπό κλίση για να αποδώσει τιμές. Χαρακτηριστική εικόνα ήταν, όταν η τριήρης χαιρέτησε τη φρεγάτα, με τους δόκιμους του Πολεμικού Ναυτικού να σηκώνουν τα κουπιά από τη θάλασσα. Παράλληλα, το πλήρωμά του «Αβέρωφ» τέθηκε σε ακινησία αποδίδοντας τιμές.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετή, η φρεγάτα Belhara διήλθε από το σημείο Αστήρ, το οποίο είναι το σημείο εισόδου μεταξύ Ψυττάλειας, Αταλάντης και Κυνοσούρας, και έπλευσε μέσα στον δίαυλο, εκεί όπου έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνας και να καταπλεύσει στον ναύσταθμο, που είναι και ο τελικός προορισμός της.

Μητσοτάκης: Σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα για να παραδώσουμε μία πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παραλάβαμε

«Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας, και επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά και εμένα ως Πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση» τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις του από το κατάστρωμα της πρώτης ελληνικής υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra «Κίμων».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης «όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και αίσθηση ανάτασης για την έλευση του Κίμωνα», ενώ έκανε λόγο για έναν ακόμα κρίκο «σε μία διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων», ούτως ώστε «η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα».

Η δήλωση του Πρωθυπουργού

«Οι λίγοι που βρεθήκαμε σήμερα στη γέφυρα και στο κατάστρωμα του Κίμωνα, αλλά και οι πάρα πολλοί που παρακολούθησαν αυτές τις εικόνες από τους δέκτες της τηλεόρασης. Πιστεύω ότι όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μια αίσθηση ανάτασης για την έλευση του Κίμωνα και την επίσημη ένταξη του στο Πολεμικό μας Ναυτικό.

Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου, έχουμε μιλήσει πολύ. Εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι είναι ένας ακόμα κρίκος σε μια διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και ως προς τα μέσα που διαθέτουν, αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας, και επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά και εμένα ως Πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Καλοτάξιδος ο Κίμωνας και με το καλό να υποδεχτούμε και τις τρεις ακόμα υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra οι οποίες θα ενταχθούν στο Πολεμικό μας Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών».

Τασούλας: Από σήμερα το αρχιπέλαγος και η νοτιο-ανατολική Μεσόγειος αποκτούν μια δύναμη ισχύος

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ξεναγήθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων του πλοίου, ενώ ο κυβερνήτης της φρεγάτας του επέδωσε τον Θυρεό του πλοίου. Με τη σειρά του ο κ. Τασούλας πρόσφερε στον κυβερνήτη την εικόνα του Αγίου Νικολάου. Στη σύντομη δήλωσή του στη γέφυρα του πλοίου, πριν από την υπογραφή του βιβλίου επισκεπτών, ο κ. Τασούλας ευχαρίστησε τον κυβερνήτη για τον «εντυπωσιακό συμβολισμό» στον Θυρεό που φέρει τα τρία διαφορετικών γενεών πολεμικά πλοία και χρησιμοποίησε έναν άλλο συμβολισμό. «Όταν ο Ελύτης πήρε το Νόμπελ Ποίησης και Λογοτεχνίας στη Στοκχόλμη, το 1979, κατέθεσε στο ακροατήριό του -το οποίο και τον εξέλεξε για να πάρει το Νόμπελ Λογοτεχνίας- τέσσερις ελληνικές λέξεις, οι οποίες, όπως ανέφερε είχαν διάρκεια τριών χιλιάδων ετών, τη λέξη θάλασσα, τη λέξη ήλιος, τη λέξη ουρανός και τη λέξη ελευθερία. Σήμερα αυτές οι τέσσερις λέξεις μάς περιβάλλουν. Μας περιβάλλει ένας φωτεινός ήλιος -λες και χαμογελάει για την απόκτηση του “Κίμωνα” από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό- μας περιβάλλει ένας λαμπρός ουρανός και μία θάλασσα ήρεμη. Η λέξη ελευθερία έχει να κάνει ακριβώς με το γεγονός ότι ο “Κίμων” μέσα στον ήλιο, τον ουρανό και τη θάλασσα, την ελληνική αλλά και όλης της Ανατολικής Μεσογείου, θα προασπίζει πρωτίστως την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Ελλάδας», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μετά το πέρας της επίσημης τελετής, ο κ. Τασούλας δήλωσε ότι «σήμερα η Ελλάδα δυναμώνει. Σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2026, η Ελλάδα ενισχύεται αποφασιστικά και ηθικά και πρακτικά, χάρη στον κατάπλου του πρωτοποριακού πλοίου “Κίμων”, ενός πλοίου έκτης γενιάς, που έρχεται να ενισχύσει το Πολεμικό Ναυτικό και την αποτρεπτική δύναμη της πατρίδας μας». Επίσης, σημείωσε ότι «σήμερα είμαστε μάρτυρες μίας εθνικής κατάκτησης. Το νέο δόγμα αποτροπής του Πολεμικού Ναυτικού υλοποιείται. Το νέο δόγμα προστασίας της κυριαρχίας της Ελλάδος και της ειρήνης στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο υλοποιείται. Η Ελλάδα σήμερα είχε την τύχη να αντικρίσει όλες τις γενιές των πλοίων, τα οποία προστάτευσαν την κυριαρχία της και συνέβαλαν στο μεγαλείο της». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «ο “Κίμων” διέπλευσε ανάμεσα στην “Αθηναϊκή Τριήρη” και στο Θωρηκτό “Αβέρωφ”, το Θωρηκτό που διπλασίασε την Ελλάδα. Και ο “Κίμων”, γεμάτος υποσχέσεις για το παρόν και το μέλλον, ενσωματώνεται στο Πολεμικό Ναυτικό και περιμένει τις άλλες τρεις φρεγάτες που θα έρθουν σύντομα από τη Γαλλία για να χαλυβδώσουν περαιτέρω την αμυντική ικανότητα της χώρας μας». «Είναι ασύλληπτες οι τεχνολογικές δυνατότητές του. Είναι ασύλληπτες οι στρατηγικές του δυνατότητες. Και είναι ασύλληπτη η ηθική του δύναμη, η οποία θα προστεθεί στο ισχυρό και υψηλό φρόνημα των ανδρών και των γυναικών του Πολεμικού Ναυτικού από σήμερα», πρόσθεσε. Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τασούλας επεσήμανε: «Καλωσορίζουμε τον “Κίμωνα”. Καλωσορίζουμε μία νέα Ελλάδα, η οποία θα είναι σεβαστή από τους φίλους, αλλά και εκείνοι οι οποίοι την απειλούν δεν θα τολμούν να υλοποιήσουν τις απειλές τους γιατί ο “Κίμων” και η ισχύς του Πολεμικού μας Ναυτικού δεν θα το επιτρέψει αυτό». «Η επιχειρησιακή του ικανότητα σε επιχειρήσεις επιφανείας, αντιαεροπορικές, ανθυποβρυχιακές, σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου, αυτοάμυνας είναι αφάνταστες. Είμαστε ευτυχείς και τυχεροί που από σήμερα εντάσσεται στο Πολεμικό μας Ναυτικό, που από σήμερα το Αρχιπέλαγος και η Νοτιοανατολική Μεσόγειος αποκτούν μία τέτοια δύναμη ισχύος, η οποία, επαναλαμβάνω, προστατεύει και την εθνική μας κυριαρχία και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί η Ελλάδα ανέκαθεν αυτό επετύγχανε: Την προστασία της κυριαρχίας της και της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας. Τώρα θα το κάνει πιο αποτελεσματικά», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Δένδιας: Η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας μιλώντας από το κατάστρωμα της φρεγάτας «Κίμων», έκανε λόγο για μία «μεγάλη μέρα» για το Πολεμικό Ναυτικό, τις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και την πατρίδα μας.

Ο υπουργός τόνισε ότι η συγκεκριμένη φρεγάτα στην έκδοση Standard 2++ είναι «η πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη» και μίλησε για «ένα όπλο το οποίο θα ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας στη βασική τους αποστολή, που είναι η αποτροπή κάθε επιθετικότητας, η εξασφάλιση του μεγάλου αγαθού της ασφάλειας της ελληνικής κοινωνίας, των Ελλήνων πολιτών, της πατρίδας μας, να εξασφαλίζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Αναφερόμενος στις Ένοπλες Δυνάμεις ανέφερε ότι με την Ατζέντα 2030, «μετατρέπονται από ένα σύνολο οπλικών συστημάτων σε μια μηχανή γνώσης επεξεργασίας της πληροφορίας, συνολικής αντιμετώπισης των κινδύνων, ολιστικής αντιμετώπισης των προκλήσεων» και συμπλήρωσε ότι «οι Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας περνάνε στον 21ο αιώνα».

Οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster-30 ανάμεσα στα συστήματα που ξεχωρίζουν στη φρεγάτα «Κίμων»

Ανάμεσα στα συστήματα που φέρει ο «Κίμων», ξεχωρίζουν οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster-30 για τους εκτοξευτήρες A50 που έχουν τοποθετηθεί στην πλώρη, τα βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, οι τορπίλες MU90 για επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου, οι πύραυλοι RAM, το πυροβόλο Oto Melara των 76 χιλιοστών και τα δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Εξάλλου, όπως έχουν επισημάνει επανειλημμένα τόσο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας όσο και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, ο «Κίμων» αποτελεί ένα πλοίο ικανό να προσφέρει στρατηγική αποτροπή και να αναβαθμίσει καίρια την ισχύ του ελληνικού στόλου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου, στα ναυπηγεία της κατασκευάστριας εταιρείας στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων».

Η στιγμή που η επιβλητική φρεγάτα «σκίζει» τα ελληνικά νερά

Σε ελληνικά νερά πλέει η πρώτη φρεγάτα κλάσης FDI HN «Belharra», «Κίμων», σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό. Οι φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr με τη φρεγάτα «Κίμων» να πλέει με φόντο την ανατολή του ηλίου, είναι εντυπωσιακές. «Σκίζει» τη θάλασσα επιβλητική, προκαλώντας δέος.