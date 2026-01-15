LIVE – Στον Σαρωνικό η φρεγάτα «Κίμων» – Η τελετή υποδοχής της πρώτης ελληνικής FDI HN «Belharra»

Η Ελλάδα υποδέχεται και επίσημα τη φρεγάτα «Κίμων», με κυβερνήτη τον αντιπλοίαρχο Ιωάννη Κιζάνη.

Το θωρηκτό «Αβέρωβ» και η «τριήρης Ολυμπιάς» επιλέχθηκαν για την υποδοχή του «Κίμωνα», διότι αποτελούν τις τρεις ιστορικές ανάστροφες πλώρες του Πολεμικού Ναυτικού. Η φρεγάτα διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας – καθώς διαθέτει τα ραντάρ Sea Fire – ενώ ξεχωρίζει για την ανθυποβρυχιακή της ισχύ.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παραστούν στην εν πλω τελετή υποδοχής της Φ/Γ ΚΙΜΩΝ, της πρώτης ελληνικής FDI HN «Belharra».

Σε ελληνικά νερά πλέει η πρώτη φρεγάτα κλάσης FDI HN «Belharra», «Κίμων», σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό. Οι φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr με τη φρεγάτα «Κίμων» να πλέει με φόντο την ανατολή του ηλίου, είναι εντυπωσιακές. «Σκίζει» τη θάλασσα επιβλητική, προκαλώντας δέος.

Οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster-30 ανάμεσα στα συστήματα που ξεχωρίζουν στη φρεγάτα «Κίμων»

Ανάμεσα στα συστήματα που φέρει ο «Κίμων», ξεχωρίζουν οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster-30 για τους εκτοξευτήρες A50 που έχουν τοποθετηθεί στην πλώρη, τα βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, οι τορπίλες MU90 για επιχειρήσεις ανθυποβρυχιακού πολέμου, οι πύραυλοι RAM, το πυροβόλο Oto Melara των 76 χιλιοστών και τα δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Εξάλλου, όπως έχουν επισημάνει επανειλημμένα τόσο ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας όσο και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, ο «Κίμων» αποτελεί ένα πλοίο ικανό να προσφέρει στρατηγική αποτροπή και να αναβαθμίσει καίρια την ισχύ του ελληνικού στόλου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Υπενθυμίζεται ότι στις 18 Δεκεμβρίου, στα ναυπηγεία της κατασκευάστριας εταιρείας στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας πραγματοποιήθηκε, παρουσία του υπουργού Εθνικής ‘Αμυνας Νίκου Δένδια, η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων».