Μητσοτάκης: Σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα για να παραδώσουμε μία πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παραλάβαμε

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από το κατάστρωμα της φρεγάτας «Κίμων», τόνισε ότι «όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και αίσθηση ανάτασης για την έλευση του Κίμωνα».
  • Η έλευση του «Κίμωνα» αποτελεί «έναν ακόμα κρίκο σε μία διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων».
  • Στόχος είναι «η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν», ενώ αναμένονται και τρεις ακόμη υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra εντός 18 μηνών.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης: Σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα για να παραδώσουμε μία πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παραλάβαμε

«Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας, και επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά και εμένα ως Πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση» τόνισε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις του από το κατάστρωμα της πρώτης ελληνικής υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra «Κίμων».

Όπως υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης «όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και αίσθηση ανάτασης για την έλευση του Κίμωνα», ενώ έκανε λόγο για έναν ακόμα κρίκο «σε μία διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων», ούτως ώστε «η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα».

Η δήλωση του Πρωθυπουργού

«Οι λίγοι που βρεθήκαμε σήμερα στη γέφυρα και στο κατάστρωμα του Κίμωνα, αλλά και οι πάρα πολλοί που παρακολούθησαν αυτές τις εικόνες από τους δέκτες της τηλεόρασης. Πιστεύω ότι όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μια αίσθηση ανάτασης για την έλευση του Κίμωνα και την επίσημη ένταξη του στο Πολεμικό μας Ναυτικό.

Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου, έχουμε μιλήσει πολύ. Εγώ θα σταθώ μόνο στο ότι είναι ένας ακόμα κρίκος σε μια διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και ως προς τα μέσα που διαθέτουν, αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας, και επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά και εμένα ως Πρωθυπουργού, είναι να παραδώσω μια πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Καλοτάξιδος ο Κίμωνας και με το καλό να υποδεχτούμε και τις τρεις ακόμα υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra οι οποίες θα ενταχθούν στο Πολεμικό μας Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών».

 

