Βρετανία: Το Λονδίνο μελετά την απάντησή του μετά την απέλαση από τη Ρωσία ενός Βρετανού διπλωμάτη

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε σήμερα ότι “εξετάζει προσεκτικά” την απάντησή της μετά την απέλαση ενός Βρετανού διπλωμάτη από τη Ρωσία, ο οποίος σύμφωνα με τη Μόσχα ήταν ένας αδήλωτος αξιωματούχος των βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

“Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Κρεμλίνο έχει διατυπώσει κακόβουλες και αβάσιμες κατηγορίες εις βάρος του προσωπικού μας. Η στοχοθέτηση Βρετανών διπλωματών προέρχεται από απόγνωση και ενέργειες σαν αυτή υπονομεύουν τις βασικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία των διπλωματικών αποστολών”, προσθέτει σε ανακοίνωσή του το βρετανικό ΥΠΕΞ.

Νωρίτερα σήμερα η Ρωσία ανακοίνωσε ότι απελαύνει έναν Βρετανό διπλωμάτη, τον οποίο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας χαρακτήρισε Βρετανό κατάσκοπο.

Η FSB, ο βασικός διάδοχος της επί σοβιετικής περιόδου KGB, κατονόμασε τον Βρετανό διπλωμάτη και ανακοίνωσε ότι ήταν μυστικός πράκτορας για λογαριασμό της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Ο διπλωμάτης κλήθηκε να εγκαταλείψει τη Ρωσία εντός δύο εβδομάδων.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επιτετραμμένο της Βρετανίας στη Ρωσία για να διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση.

“Επισημάνθηκε και πάλι ότι η Μόσχα δεν θα ανεχτεί τις ενέργειες αδήλωτων αξιωματούχων της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών στη Ρωσία. Επίσης εκδόθηκε προειδοποίηση ότι αν το Λονδίνο κλιμακώσει την κατάσταση η ρωσική πλευρά θα απαντήσει αποφασιστικά με ανάλογο τρόπο”, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.