Ντόχα: Και η Βρετανία αποσύρει προσωπικό της από την βάση Αλ Ουντεΐντ στο Κατάρ

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The i Paper, μέρος του στρατιωτικού προσωπικού της Βρετανίας αποσύρεται επίσης από την αεροπορική βάση Αλ Ουντεΐντ στο Κατάρ, όπου η RAF έχει αναπτύξει δυνάμεις, μαζί με τις αμερικανικές.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι και οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του στρατιωτικού προσωπικού τους από τη βάση, εν μέσω προσδοκιών για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, κάτι που θα προκαλούσε ιρανικά αντίποινα.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού της RAF αναχώρησε από την αεροπορική βάση RAF Ακρωτήρι, στην Κύπρο, με προορισμό την αεροπορική βάση al-Udeid, αν και τα δεδομένα πτήσης φαίνεται να δείχνουν ότι στη συνέχεια επέστρεψε προς την Ευρώπη.