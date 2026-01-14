Ιράν: Ένοπλες ομάδες Κούρδων επιχείρησαν να εισβάλλουν από το Ιράκ

Ένοπλες κουρδικές αυτονομιστικές ομάδες προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα από το Ιράκ προς το Ιράν, σύμφωνα με τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, όπως ανέφεραν στο Reuters, σε ένδειξη ότι ξένες οντότητες ενδέχεται να επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την αστάθεια μετά από ημέρες καταστολής των διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης στην Τεχεράνη.

Οι τρεις πηγές, μεταξύ των οποίων ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφεραν ότι η υπηρεσία πληροφοριών της γειτονικής Τουρκίας είχε προειδοποιήσει την Ιρανική Επαναστατική Φρουρά (IRGC) για την διέλευση των κουρδικών μαχητών από τα σύνορα τις τελευταίες ημέρες.

Ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν συγκρουστεί με τους Κούρδους μαχητές, οι οποίοι, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, επεδίωκαν να δημιουργήσουν αστάθεια και να εκμεταλλευτούν τις διαμαρτυρίες. Οι Φρουροί είναι μια ελίτ δύναμη που έχει καταστείλει προηγούμενες περιόδους αναταραχής στο Ιράν.

Η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών MIT δεν σχολίασε αμέσως το θέμα, ούτε και η προεδρία στην Άγκυρα. Η Τουρκία, η οποία θεωρεί τους Κούρδους μαχητές στο βόρειο Ιράκ τρομοκράτες, προειδοποίησε τις τελευταίες ημέρες ότι οποιαδήποτε ξένη επέμβαση στο Ιράν θα οδηγήσει σε κλιμάκωση των περιφερειακών κρίσεων.

Οι μαχητές είχαν αποσταλεί από το Ιράκ και την Τουρκία, δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη έχει ζητήσει από αυτές τις χώρες να σταματήσουν οποιαδήποτε μεταφορά μαχητών ή όπλων στο Ιράν.

Μια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανέφερε ότι 2.600 άτομα έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ημέρες κατά τη διάρκεια της καταστολής των διαδηλώσεων στο Ιράν, οι οποίες γίνονται από διαμαρτυρόμενους που αντιτίθενται στην διακυβέρνηση από τους κληρικούς και ενθαρρύνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν απειλήσει να παρέμβουν.