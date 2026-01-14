Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα Πατήσια 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Πατησίων.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού, κατόπιν εισαγγελικής εντολής» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ολόκληρη η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού 

«Στις 13/01/2026 και ώρα περίπου 14:00, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή των Πατησίων, ο Αχμέντ (ον) Ελσέφι (επ) 13
ετών, αιγυπτιακής καταγωγής. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού, κατόπιν
εισαγγελικής εντολής. Ο Αχμέντ (ον) Ελσέφι (επ) έχει ύψος 1.60 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε παντελόνι σκούρου χρώματος, μπουφάν μαύρο, μαύρα παπούτσια και κρατούσε μπορντό τσάντα».

 

