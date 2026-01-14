«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»: Επιστρέφει ασπρόμαυρο και καθημερινό

Νάντια Ρηγάτου

Media

Η αγαπημένη σειρά του Alpha, «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», επιστρέφει σα να τη βλέπουμε για πρώτη φορά, λίγο πριν η Τρούμπα ανοίξει ξανά τις πόρτες της στο σκοτάδι και στο φως της καθηλωτικής συνέχειας.

Πέντε τηλεταινίες – οι οποίες θα προβληθούν από τη Δευτέρα 19/01 και κάθε βράδυ στις 23:30 – μονταρισμένες καρέ καρέ με τις πιο δυνατές εξελίξεις, τα πιο καθοριστικά γεγονότα που έγραψαν την αρχή της ιστορίας. Όχι απλώς μια επανάληψη.

Όχι ένας συνηθισμένος «προθάλαμος» για τα νέα επεισόδια.

Αλλά μια ριζική, κινηματογραφική αναγέννηση: Ασπρόμαυρη επεξεργασία, που μεταμορφώνει κάθε σκηνή, κάθε βλέμμα, κάθε ανάσα σε κάτι διαχρονικό.

Γιατί το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» γεννήθηκε από την καρδιά της εποχής που αφηγείται.

Τα σοκάκια της Τρούμπας, τα φώτα, οι γυναίκες που παλεύουν να σταθούν όρθιες μέσα σε έναν κόσμο σκληρό κι αντρικό. Όλα αυτά δείχνουν αλλιώς όταν απαλλαγούν από το χρώμα.

Σαν φωτογραφίες που ξεφυλλίζεις σε ένα ξεχασμένο άλμπουμ. Σαν σκηνές από παλιό ελληνικό σινεμά — αληθινό, ωμό, συγκινητικό.

Η ασπρόμαυρη μεταμόρφωση δεν καλύπτει το δράμα — το αποκαλύπτει.
Φωτίζει τα συναισθήματα. Σκληραίνει τις σκιές. Φέρνει τα πρόσωπα πιο κοντά. Δίνει χώρο στις σιωπές, στις υποσχέσεις, στις προδοσίες. Κι επιτρέπει στην αλήθεια της Τρούμπας να ακουστεί πιο δυνατά.

Ξαναζούμε την ιστορία από την αρχή, όχι για να τη θυμηθούμε, αλλά για να την καταλάβουμε βαθύτερα.

Από εκεί όπου ξεκίνησαν όλα. Από τις πληγές, τα πάθη, τα μυστικά που άνοιξαν τον δρόμο για όσα έρχονται.

Πριν η συνέχεια μάς παρασύρει, το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας καλεί να δούμε ξανά τη διαδρομή — αυτή τη φορά σαν ταινία.

Πέντε τηλεταινίες. Μια πόλη, ο Πειραιάς, που ανασαίνει στο σκοτάδι.
Και οι γυναίκες του Porto Leone, πιο δυνατές και πιο ορατές από ποτέ.

 Δείτε το trailer εδώ: 

18:20 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

