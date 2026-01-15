Ροδόπη: Νεκρός ο αγνοούμενος αγρότης – Το τρακτέρ του είχε βυθιστεί στον ποταμό Λίσσο

Σύνοψη από το

  • Επιβεβαιώθηκαν με τον πλέον τραγικό τρόπο οι φόβοι για την τύχη του 84χρονου αγρότη στη Ροδόπη, ο οποίος αναζητούταν από την περασμένη Τετάρτη. Ο άτυχος αγρότης εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Πέμπτης μέσα στο τρακτέρ του, βυθισμένο στον ποταμό Λίσσο.
  • Ο αγρότης είχε πάει για αγροτικές εργασίες και προσπάθησε να περάσει από ένα σημείο του ποταμού Λίσσου, όπου το νερό ήταν ορμητικό. Η οικογένειά του είχε ενημερώσει την Αστυνομία καθώς αργούσε να επιστρέψει.
  • Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν φουσκώσει τα νερά του ποταμού, με τη στάθμη να είναι τόσο υψηλή και ορμητική που εμπόδιζε τους δύτες της 2ης ΕΜΑΚ να εντοπίσουν το βυθισμένο τρακτέρ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πηγή: ΕΡΤ

Επιβεβαιώθηκαν με τον πλέον τραγικό τρόπο οι φόβοι για την τύχη του 84χρονου αγρότη, που αναζητούταν από την περασμένη Τετάρτη στα ορμητικά νερά του ποταμού Λίσσου στη Ροδόπη.

Ο άτυχος 84χρονος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Πέμπτης (15/1) μέσα στο τρακτέρ του, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο αγρότης είχε πάει για αγροτικές εργασίες και επειδή αργούσε να γυρίσει η οικογένειά του ενημέρωσε την Αστυνομία. Τα στοιχεία έδειχναν πως προσπάθησε να περάσει μέσα από το ποτάμι από ένα σημείο που το καλοκαίρι περνούν πολλοί αγροτικοί ελκυστήρες, όμως τη συγκεκριμένη στιγμή, το νερό στο ποτάμι ήταν πολύ και ορμητικό. Μία ημέρα μετά, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, φούσκωσαν κι άλλο τα νερά του ποταμού και κατέβασαν φερτά υλικά.

Η στάθμη ήταν τόσο υψηλή και τα νερά τόσο ορμητικά και θολά που εμπόδιζαν τους δύτες της 2η ΕΜΑΚ να εντοπίσουν ακόμη και το σημείο όπου είχε βυθιστεί το τρακτέρ.

13:10 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

