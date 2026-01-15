Ροδόπη: Νεκρός ο αγνοούμενος αγρότης – Το τρακτέρ του είχε βυθιστεί στον ποταμό Λίσσο

Επιβεβαιώθηκαν με τον πλέον τραγικό τρόπο οι φόβοι για την τύχη του 84χρονου αγρότη, που αναζητούταν από την περασμένη Τετάρτη στα ορμητικά νερά του ποταμού Λίσσου στη Ροδόπη.

Ο άτυχος 84χρονος εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Πέμπτης (15/1) μέσα στο τρακτέρ του, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο αγρότης είχε πάει για αγροτικές εργασίες και επειδή αργούσε να γυρίσει η οικογένειά του ενημέρωσε την Αστυνομία. Τα στοιχεία έδειχναν πως προσπάθησε να περάσει μέσα από το ποτάμι από ένα σημείο που το καλοκαίρι περνούν πολλοί αγροτικοί ελκυστήρες, όμως τη συγκεκριμένη στιγμή, το νερό στο ποτάμι ήταν πολύ και ορμητικό. Μία ημέρα μετά, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, φούσκωσαν κι άλλο τα νερά του ποταμού και κατέβασαν φερτά υλικά.

Η στάθμη ήταν τόσο υψηλή και τα νερά τόσο ορμητικά και θολά που εμπόδιζαν τους δύτες της 2η ΕΜΑΚ να εντοπίσουν ακόμη και το σημείο όπου είχε βυθιστεί το τρακτέρ.