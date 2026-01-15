Φοινικούντα: «Δεν μπορώ να απαντήσω, φοβάμαι για τη ζωή μου» – Έγινε και κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων μετά τις μαραθώνιες απολογίες

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως για τις μαραθώνιες συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων, που κατηγορούνται για την διπλή δολοφονία που σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Η ανακριτική διαδικασία ξεκίνησε στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης (14/1) και ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ενώ η Α’ ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας προχώρησε και στην κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχουν αντιφάσεις, μετά και την ανασκευή στην απολογία του ενός εκ των δύο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανακρίτρια ενημέρωσε τους δικηγόρους των δύο 22χρονων ότι η ανάκριση παραμένει ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα.

Ανασκεύασε την αρχική απολογία του ο 22χρονος «φυσικός αυτουργός»

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, πρώτος πέρασε την πόρτα της ανακρίτριας ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος πλέον κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός, και παρέμεινε στο γραφείο της για περίπου 7,5 ώρες.

Ο νεαρός, που αρχικά είχε παραδοθεί αυτοβούλως στις αρχές υποστηρίζοντας ότι ήταν συβνεργός, ανασκεύασε όσα είχε πει στην απολογία του τον περασμένο Οκτώβριο, δηλώνοντας ότι ήθελε –όπως ανέφερε– να είναι ηθικά σωστός απέναντι στον φίλο του, τον άλλο 22χρονο Ι.Μ., τον οποίο αρχικά είχε υποδείξει ως φυσικό αυτουργό του διπλού φονικού.

Ο Χ.Τ. υποστήριξε ότι «παγιδεύτηκε» από τους άλλους τρεις κατηγορουμένους για την υπόθεση κι έτσι βρέθηκε στη Φοινικούντα τη συγκεκριμένη ημέρα. Αποδέχθηκε ότι συνομιλούσε μαζί τους μέσω «πακιστανικών» τηλεφώνων και ότι μπήκε στο κάμπινγκ το επίμαχο βράδυ, ύστερα από τηλεφώνημα προσώπου που βρισκόταν εντός του χώρου.

Ωστόσο, ήταν κατηγορηματικός ότι ο ίδιος ούτε έφερε όπλο, ούτε πυροβόλησε κάποιον, ούτε μπήκε στη ρεσεψιόν, όπου έγινε η διπλή δολοφονία. Ανέφερε ότι βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ και, όταν άκουσε δύο ή τρεις πυροβολισμούς, τράπηκε σε φυγή, υποστηρίζοντας πως δεν είδε ποιοι βρίσκονταν μέσα.

Σχετικά με τον τρόπο διαφυγής του, επανέλαβε ότι δεν τον βοήθησε κανείς, ανασκευάζοντας, ωστόσο, τα περί μετάβασης στην Καλαμάτα «κολυμπώντας» -όπως αρχικά είχε υποστηρίξει- και λέγοντας αυτή τη φορά ότι πέρασε το βράδυ σε δασική περιοχή και την επόμενη ημέρα περπάτησε έως την Καλαμάτα.

Στις επίμονες ερωτήσεις της ανακρίτριας για τα αναπάντητα ερωτήματα και τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης, ο Χ.Τ. ανέφερε επανειλημμένα ότι δεν μπορεί να συνεισφέρει περισσότερα, καθώς φοβάται για τη ζωή του μέσα στη φυλακή αλλά και για την ασφάλεια της οικογένειάς του.

Αρνείται την συνέργεια ο δεύτερος 22χρονος – «Βρεθήκαμε εκεί μόνο για εκβιασμό»

Στη συνέχεια, την πόρτα της ανακρίτριας πέρασε ο δεύτερος 22χρονος Ι.Μ., ο οποίος υποστήριξε όσα είχε πει και στην πρώτη του απολογία, βρισκόμενος πλέον σε ελαφρώς καλύτερη θέση, καθώς κατηγορείται για συνέργεια και όχι ως φυσικός αυτουργός.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 22χρονος αρνείται και αυτή την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε γνώριζε το οτιδήποτε γύρω από τη δολοφονία και ότι ο μόνος λόγος που βρέθηκε στη Φοινικούντα ήταν για να εκβιάσουν, για λογαριασμό του φίλου του Χ.Τ., τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Η κατ’ αντιπαράσταση εξέταση – «Δεν μπορώ να απαντήσω, φοβάμαι για τη ζωή μου»

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση και της απολογίας του 22χρονου Ι.Μ., η ανακρίτρια προχώρησε, τις πρώτες πρωινές ώρες, σε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων, προκειμένου να διαπιστώσει αν υπάρχουν αντιφάσεις, μετά και τους νέους ισχυρισμούς που προέβαλε ο 22χρονος που κατηγορείται ως «φυσικός αυτουργός».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν προέκυψε κάποιο σημαντικό νέο στοιχείο, με τον 22χρονο φερόμενο ως φυσικό αυτουργό να επαναλαμβάνει πολλές φορές τη φράση: «Δεν μπορώ να απαντήσω, φοβάμαι για τη ζωή μου».

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, με την ανακρίτρια να ενημερώνει τους δικηγόρους των δύο 22χρονων ότι η ανάκριση παραμένει ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα.

Αναπάντητο το ερώτημα ποιος ήταν ο δολοφόνος

Αν και έχουν συμπληρωθεί 100 ημέρες, σήμερα, από τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη φίλου του, παραμένει αναπάντητο το μεγαλύτερο ερώτημα γύρω από αυτή την πολύκροτη υπόθεση: ποιος ήταν ο δολοφόνος που εκτέλεσε εν ψυχρώ με πέντε σφαίρες τα δύο θύματα το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Στο «κάδρο» των υποψήφιων εκτελεστών βρίσκονται ο 22χρονος Χ.Τ., που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός αλλά αρνείται την κατηγορία, καθώς και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Δ.Τ., ο οποίος βρισκόταν μέσα στη ρεσεψιόν το συγκεκριμένο βράδυ.

Αίσθηση έχουν προκαλέσει, μεταξύ άλλων, και τα στοιχεία που έχουν εντοπιστεί στον υπολογιστή του ανιψιού και αφορούν σε ερωτήματα που είχε θέσει σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης: «Αν υπάρχει τέλειο έγκλημα», «Πώς σβήνουμε τα ίχνη από περίστροφο», «Πώς εξαφανίζουμε αποτυπώματα από ρούχα», «Πώς μπορώ να επενδύσω 3 εκ. ευρώ» κ.ά.

Με τα δεδομένα που έχουν προκύψει δεν μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο παρουσίας κι άλλου, άγνωστου μέχρι σήμερα, προσώπου εντός του συγκεκριμένου χώρου.

Όπως ανέφερε και η ίδια η ανακρίτρια, που χειρίζεται μεθοδικά την υπόθεση τους τελευταίους περίπου τρεις μήνες, η έρευνα συνεχίζεται και είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν και νέες εξελίξεις σε αυτό το αστυνομικό «θρίλερ».