Θέμης Αδαμαντίδης: Η αποκάλυψη του τραγουδιστή για την προσωπική του ζωή – «Είμαι ξανά μαζί…»

  • Ο Θέμης Αδαμαντίδης αποκάλυψε στην εκπομπή «Happy Day» ότι στο παρελθόν αναγκάστηκε να αποχωρήσει από μουσικό σχήμα για προσωπικούς λόγους.
  • Ο τραγουδιστής τόνισε πως «ένας καλλιτέχνης όταν δεν αισθάνεται καλά σε ένα μαγαζί και όταν αισθάνεται ότι δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία που έχει κάνει, πρέπει να σταματήσει».
  • Σχετικά με την προσωπική του ζωή, ο Θέμης Αδαμαντίδης δήλωσε πως είναι «ξανά μαζί» με πρώην σύντροφό του, με την οποία έχουν αποκτήσει και παιδί.
Ο Θέμης Αδαμαντίδης μίλησε στον ALPHA και την εκπομπή «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και μεταξύ άλλων αποκάλυψε πως στο παρελθόν έχει αναγκαστεί να αποχωρήσει από μουσικό σχήμα για προσωπικούς λόγους.

Ο τραγουδιστής είπε χαρακτηριστικά ότι ένας καλλιτέχνης όταν δεν αισθάνεται καλά σε μία συνεργασία ή όταν νιώθει ότι δεν τηρούνται οι συμφωνίες του, τότε κατά τη γνώμη του οφείλει να σταματήσει.

Συγκεκριμένα, ο Θέμης Αδαμαντίδης δήλωσε: «Μου έχει συμβεί να αποχωρήσω από ένα σχήμα για προσωπικούς λόγους και επιβαλλόταν τότε που έφυγα, έπρεπε να φύγω. Αυτά συμβαίνουν λόγω κακής συνεννόησης και τυχαίνει πολλές φορές να φύγεις. Ένας καλλιτέχνης όταν δεν αισθάνεται καλά σε ένα μαγαζί και όταν αισθάνεται ότι δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία που έχει κάνει, πρέπει να σταματήσει, αλλιώς δεν μπορεί να δώσει και να μεταφέρει στον κόσμο διασκέδαση».

Σχετικά με την προσωπική του ζωή ο Θέμης Αδαμαντίδης είπε ότι «ικανοποιημένος σημαίνει ισορροπημένος. Ικανοποιημένος από την ανταπόκριση από τη σύντροφό μου».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι είναι ξανά μαζί με πρώην σύντροφό του, με την οποία έχουν αποκτήσει και παιδί.

Δείτε το βίντεο:

