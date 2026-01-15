Ουκρανία: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον ενεργειακό τομέα λόγω ρωσικών επιθέσεων

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον ενεργειακό τομέα κήρυξε η Ουκρανία, με επίκεντρο το Κίεβο, καθώς οι συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις προκαλούν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, αφήνοντας χιλιάδες κατοίκους χωρίς ηλεκτροδότηση και θέρμανση, εν μέσω ακραίων χειμερινών συνθηκών.

Ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε τη Μόσχα ότι εκμεταλλεύεται σκόπιμα τις ακραίες χειμερινές συνθήκες ως μέρος της στρατηγικής της στον πόλεμο, σημειώνοντας ότι οι νυχτερινές θερμοκρασίες στο Κίεβο έπεσαν πρόσφατα έως και τους –20 βαθμούς Κελσίου.

Η απόφαση έρχεται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας που θα έβαζε τέλος στον πόλεμο – ο οποίος πλησιάζει πλέον τα τέσσερα χρόνια – καθυστερούν. Όπως είπε στο πρακτορείο Reuters, η Ουκρανία «δεν είναι τόσο έτοιμη να κάνει συμφωνία» όσο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο έχουν αφήσει χιλιάδες σπίτια χωρίς σταθερή παροχή ρεύματος, θέρμανσης ή τρεχούμενου νερού. Μετά από μια ιδιαίτερα βαριά νύχτα πυραυλικών και μη επανδρωμένων επιθέσεων την προηγούμενη εβδομάδα, περίπου το 70% της πρωτεύουσας έμεινε χωρίς ηλεκτρικό για αρκετές ώρες.

Έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε τη δημιουργία ομάδας εργασίας που θα λειτουργεί όλο το 24ωρο για την αποκατάσταση των ζημιών από τις ρωσικές επιθέσεις και τις επιδεινούμενες καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα νέα μέτρα περιλαμβάνουν την προμήθεια κρίσιμου ενεργειακού εξοπλισμού και πόρων από το εξωτερικό για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων εγκαταστάσεων.

«Ο Πρώτος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης – Υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας ανέλαβε την εποπτεία των ενεργειών στήριξης των πολιτών και των κοινοτήτων υπό αυτές τις συνθήκες», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

I met with Serhiy Prytula. I thanked him for his assistance to the Armed Forces of Ukraine, our defense, and resilience. And that was the focus of our conversation with Serhiy – how to provide additional support to Ukrainian volunteers, volunteer foundations, and the very habit… pic.twitter.com/XroIZjjasx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2026

Παράλληλα, διέταξε την αύξηση των σημείων έκτακτης βοήθειας στην περιοχή του Κιέβου, προκειμένου να παρέχεται θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα στους κατοίκους. Το μέτρο αυτό ενδέχεται να οδηγήσει και σε χαλάρωση της ισχύουσας απαγόρευσης κυκλοφορίας μετά τα μεσάνυχτα στην πρωτεύουσα.

Πηγή: BBC