Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026.
Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 15/1/2026
σχολίασε κι εσύ
Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr
Ειδήσεις
Ροή Ειδήσεων
1 ώρα πριν
LIVE – Στον Σαρωνικό η φρεγάτα «Κίμων» – Η τελετή υποδοχής της πρώτης ελληνικής FDI HN «Belharra»
4 ώρες πριν
Ιράν: Κινήσεις για αποκλιμάκωση των εντάσεων – «Δεν σκοπεύουν να εκτελέσουν διαδηλωτές» λέει ο Τραμπ
2 ώρες πριν
Εξαφάνιση 16χρονης από την Πάτρα: «Λόρα πού είσαι; Ανησυχούμε για εσένα» – Πού επικεντρώνονται οι έρευνες των Αρχών
2 ώρες πριν
Ταϊλάνδη: 2 νεκροί σε νέο δυστύχημα με γερανό – Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης σε υπό κατασκευή αυτοκινητόδρομο
1 ώρα πριν
Κυψέλη: 50χρονος παρενόχλησε 15χρονη μέσα σε λεωφορείο – Της πρότεινε να συνευρεθούν έναντι αμοιβής
2 ώρες πριν
Τέλος οι δυσκολίες για 3 ζώδια – «Η θλίψη δεν έχει θέση πλέον στη ζωή σας, είστε έτοιμοι να προχωρήσετε σε σοβαρές αλλαγές»
5 ώρες πριν
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη χτένα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα
4 ώρες πριν
Ανακαλύφθηκε η τοποθεσία της αινιγματικής ανακτορικής πόλης που ήταν χαμένη για 1.000 χρόνια
15 λεπτά πριν
«Οι αθώοι»: Μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ζωντανεύει στη μικρή οθόνη
19 λεπτά πριν