Κυψέλη: 50χρονος παρενόχλησε 15χρονη μέσα σε λεωφορείο – Της πρότεινε να συνευρεθούν έναντι αμοιβής

  • Μία 15χρονη κατήγγειλε χθες (14/01) ότι έπεσε θύμα προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας από έναν άγνωστο περίπου 50 ετών, μέσα σε λεωφορείο στην Κυψέλη.
  • Ο δράστης την ακολούθησε αφού κατέβηκε από το λεωφορείο και της έκανε προτάσεις για ερωτική συνεύρεση έναντι αμοιβής.
  • Παρά την άμεση ειδοποίηση της αστυνομίας, ο 50χρονος είχε τραπεί σε φυγή και δεν εντοπίστηκε, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία.
Θύμα προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατήγγειλε ότι έπεσε μία 15χρονη χθες (14/01), 20 λεπτά πριν τις 16:00 το απόγευμα, από έναν άγνωστο περίπου 50 ετών, στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η κοπέλα, στην αρχή επιβιβάστηκε στο λεωφορείο 022, στη στάση της Πλατείας Αιγύπτου, κοντά στο Πεδίον του Άρεως.

Όπως είπε η 15χρονη μέσα στο λεωφορείο την παρενόχλησε και εκείνη αμέσως κατέβηκε στη στάση της οδού Σκύρου, στην Κυψέλη. Όμως ο άγνωστος την ακολούθησε, την πλησίασε και πάλι και της έκανε προτάσεις για ερωτική συνεύρεση με αμοιβή, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η κοπέλα αρνήθηκε κα ζήτησε βοήθεια από έναν υπάλληλο καταστήματος στην οδό Φωκίωνος Νέγρη.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και αμέσως στο σημείο έσπευσαν άντρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Στο μεταξύ ο άγνωστος είχε τραπεί σε φυγή και είχε εξαφανιστεί.

Ακολούθησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του χωρίς αποτέλεσμα. Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ αγνώστου από το Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης.

