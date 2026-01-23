MasterChef 2026 – Spoiler (26/1): Καλωσόρισμα με αποχωρήσεις στον μαγειρικό διαγωνισμό

Την Πέμπτη (22/1) οι auditions του φετινού MasterChef έφτασαν στο τέλος τους. Μάλιστα, ολοκληρώθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, καθώς οι τρεις σεφ κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, αποφάσισαν πως το πιάτο του 29χρονου Πάνου ήταν το καλύτερο που δοκίμασαν στο πρώτο μέρος του μαγειρικού διαγωνισμού για την 10η σεζόν.

Το φανατικό κοινό του «MasterChef», που στηρίζει το ριάλιτι από το 2017, την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου θα παρακολουθήσει τους νέους παίκτες να μπαίνουν στη κουζίνα του διαγωνισμού.

Φυσικά, με την έναρξη του μαγειρικού «ταξιδιού» ξεκινάνε και οι δοκιμασίες, από τις οποίες θα προκύπτουν και αποχωρήσεις.

Στο trailer που έχει κυκλοφορήσει για το επόμενο επεισόδιο, ο Σωτήρης Κοντιζάς μιλώντας με έναν παίκτη ακούγεται να λέει: «Αυτοί που θα κάνουν τις δύο πιο αδύναμες προσπάθειες… Τέλος!».

Δείτε το trailer για το επεισόδιο της Δευτέρας