O Μαρκ Κονσουέλος θα κάνει ντεμπούτο στο Μπρόντγουεϊ με το έργο «Fallen Angels»

Ο παρουσιαστής talk show και πρωταγωνιστής του Riverdale, Μαρκ Κονσουέλος πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο του στο Μπρόντγουεϊ στην αναβίωση του έργου του Νόελ Κάουαρντ «Fallen Angels».

«Σπινθηροβόλα, ιλλιγγιώδης και απολαυστικά δυνατή, η φρέσκια, σαν σαμπάνια, κωμωδία ηθών του Νόελ Κάουαρντ σόκαρε και ενθουσίασε το κοινό στην πρεμιέρα του το 1925» αναφέρεται σε δελτίο Τύπου.

«Δύο γυναίκες ανώτερης τάξης, των οποίων οι σύζυγοι λείπουν για μια μέρα, μιλούν για τις προγαμιαίες τους σχέσεις – με τον ίδιο άντρα, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται καθ’ οδόν από τη Γαλλία για να τους επισκεφτεί. Παλιές αντιπαλότητες και σκάνδαλα του παρελθόντος αναδύονται στην επιφάνεια σε αυτό το μεθυστικό ειδύλλιο από έναν από τους δεξιοτέχνες της κωμωδίας του θεάτρου» σημειώνεται.

Η επίσημη πρεμιέρα του θεατρικού έργου αναμένεται στις 19 Απριλίου.

Στην παράσταση θα συμπρωταγωνιστήσουν η Ρόουζ Μπερν, η οποία είναι υποψήφια για Όσκαρ Α΄Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «If I Had Legs I’d Kick You» και η βραβευμένη με Tony θρύλος του Μπρόντγουεϊ Κέλι Ο’Χάρα.

Ο Μαρκ Κονσουέλος παρουσιάζει το talk show «Live with Kelly & Mark» με τη σύζυγό του, Κέλι Ρίπα.

Η παρουσιάστρια ανακοίνωσε την είδηση ότι ο σύζυγός της θα πρωταγωνιστήσει στην παράσταση κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Τετάρτη.

«Έχω μια σημαντική ανακοίνωση να κάνω. Μία τεράστια ανακοίνωση. «Βλέπετε αυτόν τον άντρα εδώ; Τον Μαρκ Κονσουέλος; Συμπαρουσιαστή αυτής της εκπομπής εδώ; Θα πάει στο Μπρόντγουεϊ! Σωστά!» πρόσθεσε.

«Ήθελα να το κάνω αυτό» είπε ο Μαρκ Κονσουέλος. «Μου αρέσει να ανεβαίνω στη σκηνή. Έχουν περάσει χρόνια από τότε που είχα την ευκαιρία να το κάνω και ζώντας εδώ στη Νέα Υόρκη, είμαι σχεδόν αγκυροβολημένος εδώ τώρα. Είμαι παγιδευμένος! Έτσι, σκέφτηκα ότι θα ήταν καλή ιδέα!» ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

