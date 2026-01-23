Συναγερμός για τη γρίπη: Στην Εντατική δύο παιδιά 3 και 6 ετών – Αύξηση 30% στις νοσηλείες

Η γρίπη δείχνει τα δόντια της αυτόν τον χειμώνα, με τις εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία και τις νοσηλείες σε ΜΕΘ να είναι αυξημένες. Τις τελευταίες ημέρες, παρατηρείται έντονη αύξηση τόσο στις προσελεύσεις όσο και στις εισαγωγές και στα παιδιατρικά νοσοκομεία «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού».

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, αυτή τη στιγμή δύο παιδιά νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία» λόγω γρίπης, χωρίς να αντιμετωπίζουν κανένα άλλο πρόβλημα υγείας. Το ένα από τα παιδιά, ηλικίας 6 ετών, είναι διασωληνωμένο, ενώ το άλλο, 3 ετών, δεν χρειάστηκε μέχρι στιγμής διασωλήνωση.

«Μεγάλη προσοχή στα παιδιά από τη γρίπη. Στις τελευταίες εφημερίες έχουμε ραγδαία αύξηση και των προσελεύσεων και των εισαγωγών στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία. Τα επισκέπτονται πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις και εισάγονται πάνω από 50 παιδιά για νοσηλεία» τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κάνοντας λόγο για αύξηση που υπερβαίνει το 30%.

«Προσοχή λοιπόν στις παρέες, τα σχολεία, στις οικογένειες. Εμβολιασμός στα παιδιά με βάση τις οδηγίες των παιδιάτρων. Κρίμα από τον Θεό να χάσουμε παιδιά από γρίπη. Όχι, τηλεφωνικές διαγνώσεις» σημειώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Τι είναι το νέο στέλεχος H3N2

Ο ιός Α (H3N2) που κυκλοφορεί φέτος έχει αποκτήσει πολλές νέες μεταλλάξεις, καθιστώντας τον αρκετά διαφορετικό από το στέλεχος που περιλαμβάνεται στο τρέχον αντιγριπικό εμβόλιο. Αυτό σημαίνει ότι η προστασία από το εμβόλιο μπορεί να είναι μερική, αλλά εξακολουθεί να έχει σημαντικά οφέλη.

Σύμφωνα όσα έγραφε σε άρθρο της στο enikos.gr, η παιδίατρος Αρετή Μανιώτη, τα παιδιά τείνουν να εμφανίζουν πιο υψηλό πυρετό, βήχα, ρινική καταρροή και κόπωση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκληθούν αναπνευστικές ή άλλες επιπλοκές, ειδικά σε παιδιά με υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Γιατί να εμβολιαστούν ακόμα και αν δεν καλύπτει πλήρως τη μετάλλαξη

Μείωση σοβαρότητας της νόσου: Το εμβόλιο μπορεί να μην μπλοκάρει πλήρως τη νέα παραλλαγή, αλλά τα εμβολιασμένα παιδιά συνήθως εμφανίζουν πιο ήπια συμπτώματα και λιγότερες επιπλοκές. Μείωση μετάδοσης: Τα εμβολιασμένα παιδιά είναι λιγότερο πιθανό να μολύνουν άλλους, προστατεύοντας οικογένεια, φίλους και πιο ευάλωτα άτομα. Αναγνώριση κοινών στοιχείων του ιού: Ο οργανισμός αναγνωρίζει κομμάτια του ιού που δεν έχουν μεταλλαχθεί, επιτρέποντας ταχύτερη ανοσολογική απόκριση. Προστασία από άλλα στελέχη: Το εμβόλιο καλύπτει και άλλα κυκλοφορούντα στελέχη γρίπης, μειώνοντας τον συνολικό κίνδυνο ασθένειας.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς

Εμβολιασμός: Ο αντιγριπικός εμβολιασμός παραμένει η πιο αποτελεσματική μέθοδος προστασίας.

Καλή υγιεινή: Συχνό πλύσιμο χεριών, αποφυγή επαφής με άρρωστα άτομα, και σε περιπτώσεις συνωστισμού, χρήση μάσκας αν χρειάζεται.

Έγκαιρη ιατρική παρακολούθηση: Σε περίπτωση υψηλού πυρετού, δύσπνοιας, έντονου βήχα ή ασυνήθιστης καταβολής, είναι σημαντική η άμεση επικοινωνία με τον παιδίατρο.

Η εμφάνιση νέων μεταλλάξεων του ιού Α (H3N2) υπογραμμίζει την ανάγκη για ετοιμότητα και προληπτικά μέτρα. Ο εμβολιασμός παραμένει το πιο ισχυρό εργαλείο προστασίας των παιδιών, μειώνοντας τις επιπλοκές και τη διάδοση της γρίπης στην κοινότητα.