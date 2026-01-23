Λάκης Γαβαλάς: «Θα φτιάξουμε κάποια αντικείμενα πάνω στο μάρμαρο – Θα σχεδιάσω και ταφόπλακες»

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν το πρωί της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου, ο Λάκης Γαβαλάς. Ο επιτυχημένος σχεδιαστής, στη διάρκεια της παρουσίας του στο «Πρωινό», αποκάλυψε ότι θα πάει στη Καλαμάτα αυτό το Σαββατοκύριακο για επαγγελματικούς λόγους. Μάλιστα, έκανε γνωστό ότι θα φτιάξει κάποια αντικείμενα πάνω στο μάρμαρο, μεταξύ αυτών και ταφόπλακες.

Όταν ο Γιώργος Λιάγκας τον ρώτησε τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο, ο Λάκης Γαβαλάς απάντησε: «Θα πάω στη Καλαμάτα. Δεν πάω για μαντήλια, πάω για μάρμαρα. Ο πατέρας μου είχε μηχανήματα κοπής μαρμάρων».

«Είχε λοιπόν ένα συνεργάτη από εκεί, που ο εγγονός του τώρα συνεχίζει αυτή τη δουλειά, του παππού και του πατέρα. Εγώ θα πάω για να φτιάξουμε κάποια αντικείμενα πάνω στο μάρμαρο. Θα σχεδιάσω και μαρμάρινες ταφόπλακες, να κάνουμε κάποια σχέδια πάνω», εξήγησε στη συνέχεια.