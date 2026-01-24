ΗΠΑ: Εν αναμονή της τεράστιας χειμερινής καταιγίδας – Ακυρώσεις πτήσεων και κλειστά σχολεία

Φωτογραφία: ΑΡ

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι ΗΠΑ εν αναμονή της χειμερινής καταιγίδες που θα πλήξει πολλές πολιτείες, που έχουν ήδη από χθες κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το χιόνι και ο πάγος της καταιγίδας θα εκτείνονται σε μήκος άνω των 2.000 μιλίων από το Τέξας έως τη Νέα Αγγλία καθώς θα κινείται ανατολικά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Καθώς μια ακραία αρκτική αέρια μάζα εκτοξεύεται πίσω από την καταιγίδα, δεκάδες νέα ημερήσια ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών θα μπορούσαν να σημειωθούν στα ανατολικά δύο τρίτα των ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Το κρύο δεν είναι μόνο ακραίο και επικίνδυνο, αλλά θα «κλειδώσει» επίσης τυχόν επιπτώσεις από το χιόνι ή τον πάγο και θα καθυστερήσει τα ταξίδια, την ανάκαμψη και τις προσπάθειες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης.

Το χειρότερο κρύο θα πλήξει περιοχές του Νότου, ενώ θα εξαπλωθεί στα βορειοανατολικά το Σάββατο, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να πέσει έως και 20 έως 40 βαθμούς κάτω από το μέσο όρο.

Το Ντάλας-Φορτ Γουόρθ θα μπορούσε να σπάσει τα ιστορικά χαμηλά την Κυριακή και τη Δευτέρα το πρωί, πιθανώς φτάνοντας στο κατώτατο σημείο σε μονοψήφιο ποσοστό τη Δευτέρα. Το Σρίβπορτ της Λουιζιάνα θα μπορούσε να κάνει το ίδιο τη Δευτέρα και την Τρίτη το πρωί, καθώς τα χαμηλά θα πέσουν στους δεκαδικούς βαθμούς.

Οι αξιωματούχοι της πολιτείας της Τζόρτζια προειδοποιούν τους κατοίκους ότι η συσσώρευση πάγου και οι παρατεταμένες θερμοκρασίες κατάψυξης είναι πιθανό να προκαλέσουν «αδύνατα» ταξιδιωτικά προβλήματα μέχρι το πρωί της Δευτέρας, καθώς και πιθανώς μακροχρόνιες διακοπές ρεύματος.

«Έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε που είχαμε πραγματικά έναν τέτοιου μεγέθους», δήλωσε ο μετεωρολόγος της πολιτείας Γουίλ Λάνξτον για την καταιγίδα.

Οι κάτοικοι πρέπει να προετοιμαστούν να μείνουν μέσα στα σπίτια τους για τουλάχιστον 4 ημέρες. Έτσι, οι ουρές στα σούπερ μάρκετ ήταν τεράστιες.

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν όλο το Σαββατοκύριακο

Ο αριθμός των πτήσεων που ακυρώθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω της τεράστιας χειμερινής καταιγίδας ανέρχεται πλέον σε χιλιάδες, σύμφωνα με την ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Περισσότερες από 2.100 πτήσεις στις ΗΠΑ έχουν ακυρωθεί ενόψει της καταιγίδας του Σαββάτου και περισσότερες από 700 έχουν ήδη ακυρωθεί την Κυριακή, αναφέρει η ιστοσελίδα.

Το Ντάλας εξακολουθεί να είναι η πόλη που έχει πληγεί περισσότερο με πάνω από το 65% των πτήσεων από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ντάλας-Φορτ Γουόρθ και περισσότερο από το 60% των πτήσεων από το Αεροδρόμιο Ντάλας Λαβ Φιλντ να έχουν ήδη ακυρωθεί.

Η American Airlines, η οποία έχει την έδρα της στο Φορθ Γουόρθ, ακύρωσε σχεδόν το 20% των πτήσεων της το Σάββατο.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Χάρτσφιλντ-Τζάκσον της Ατλάντα, το Εθνικό Αεροδρόμιο Ρίγκαν στην Ουάσινγκτον και το Διεθνές Αεροδρόμιο Βαλτιμόρης/Ουάσινγκτον αναμένεται να νιώσουν περισσότερο την οργή της καταιγίδας την Κυριακή καθώς κινείται προς την ανατολική ακτή.

