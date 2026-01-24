Αυστραλία: Πέθανε ο 12χρονος Νίκο που δέχτηκε επίθεση από καρχαρία στο Σίδνεϊ

Το 12χρονο αγόρι που δαγκώθηκε από καρχαρία στο λιμάνι του Σίδνεϊ την περασμένη εβδομάδα πέθανε στο νοσοκομείο.

Ο 12χρονος Νίκο Άντιτς πηδούσε από τα βράχια με φίλους στις 18 Ιανουαρίου όταν δέχτηκε επίθεση από αυτό που οι αρχές υποψιάζονταν ότι ήταν ταυροκαρχαρίας.

«Με θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο γιος μας, Νίκο, απεβίωσε», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι γονείς του, Λορένα και Χουάν.

Το περιστατικό ήταν μία από τις τέσσερις αναφερόμενες επιθέσεις καρχαριών κατά μήκος των ακτών της Νέας Νότιας Ουαλίας σε διάστημα δύο ημερών.

Ένας από τους φίλους του αφηγήθηκε ότι το νεαρό αγόρι «δεν τα παράτησε ποτέ ούτε για ένα δευτερόλεπτο», σε μια συνέντευξη στο 7News.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής της Νέας Νότιας Ουαλίας, Τζόζεφ ΜακΝάλτι, επαίνεσε τις «γενναίες» ενέργειες των φίλων του Νίκο. «(Ήταν) πολύ δύσκολα τα τραύματά τους για να τα δουν αυτά τα αγόρια, αλλά υποθέτω ότι αυτό είναι συντροφικότητα», είπε.

Η Νέα Νότια Ουαλία συγκλονίστηκε από τέσσερις επιθέσεις καρχαριών σε διάστημα 48 ωρών, συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης του 27χρονου σέρφερ Αντρέ ντε Ρούιτερ, ο οποίος δαγκώθηκε την επόμενη μέρα στην παραλία Μάνλι.

Η Λορένα και ο Χουάν Άντιτς ευχαρίστησαν επίσης τους πρώτους ανταποκριτές και την ομάδα στο Νοσοκομείο Παίδων του Σίδνεϊ για «όλα όσα έκαναν για να φροντίσουν τον Νίκο».

«Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους στην κοινότητα για την υποστήριξή τους και τα ευγενικά τους μηνύματα», ανέφεραν.

«Σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο».