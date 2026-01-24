Νέα Ζηλανδία: Δεν υπάρχουν επιζώντες από την κατολίσθηση σύμφωνα με την αστυνομία

Πιθανότατα δεν θα υπάρξουν επιζώντες από την κατολίσθηση στη Νέα Ζηλανδία που έπληξε ένα πολυσύχναστο κάμπινγκ στο Βόρειο Νησί της χώρας, δήλωσε η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας το Σάββατο, αφού βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Έξι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο εφήβων, αγνοούνται μετά την κατολίσθηση που προκλήθηκε από σφοδρές βροχοπτώσεις την Πέμπτη στο όρος Μαουνγκανούι, στην ανατολική ακτή του νησιού στην περιοχή στην πόλη Ταουράνγκα, η οποία είναι γεμάτη οικογένειες που κάνουν καλοκαιρινές διακοπές.

Οι προσπάθειες διάσωσης έχουν σταματήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, δήλωσε ο αστυνομικός διευθυντής Τιμ Άντερσον. «Η πιθανότητα να είναι κάποιος ζωντανός είναι εξαιρετικά απίθανη σύμφωνα με τους ειδικούς, αλλά δεν θα μπορούσε ποτέ να αποκλειστεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ο Άντερσον σε δημοσιογράφους στο όρος Μαουνγκανούι.

Δεν έχουν εντοπιστεί σημάδια ζωής από τα ερείπια από τότε που ακούστηκαν φωνές από τους πρώτους ανταποκριτές την Πέμπτη, ανέφερε η αστυνομία. Ο νεότερος από τους αγνοούμενους είναι 15 ετών.

«Είναι φοβερό να λαμβάνουμε τα νέα που όλοι φοβόμασταν», έγραψε ο πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λούξον στο X. «Προς τις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα – κάθε Νεοζηλανδός θρηνεί μαζί σας».