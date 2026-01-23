ΗΠΑ: Ιστορική χειμερινή καταιγίδα – Τουλάχιστον 10 πολιτείες έχουν ήδη κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης

  • Περισσότερο από το ήμισυ των Ηνωμένων Πολιτειών πρόκειται να αντιμετωπίσει μια από τις πιο εκτεταμένες και απειλητικές χειμερινές καταιγίδες των τελευταίων ετών, απειλώντας να προκαλέσει ένα ιστορικό πλήγμα χιονιού και πάγου.
  • Η καταιγίδα αναμένεται να ρίξει 30 εκατοστά ή περισσότερο χιόνι και πρωτοφανείς ποσότητες πάγου στην πορεία της, μήκους 2.500 μιλίων, από το Τέξας προς τα βορειοανατολικά.
  • Τουλάχιστον 10 πολιτείες έχουν ήδη κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ πάνω από 160 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται σε συναγερμό για χειμερινές καταιγίδες ή παγοθύελλες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Περισσότερο από το ήμισυ των Ηνωμένων Πολιτειών πρόκειται να αντιμετωπίσει μια από τις πιο εκτεταμένες και απειλητικές χειμερινές καταιγίδες των τελευταίων ετών, μια καταιγίδα που απειλεί να προκαλέσει ένα ιστορικό πλήγμα χιονιού και πάγου.

Η καταιγίδα ξεκινά την Παρασκευή και, μέχρι το τέλος της τη Δευτέρα, θα έχει ρίξει 30 εκατοστά ή περισσότερο χιόνι και πρωτοφανείς ποσότητες πάγου στην πορεία της, μήκους 2.500 μιλίων, από το Τέξας προς τα βορειοανατολικά. Τουλάχιστον 10 πολιτείες έχουν ήδη κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πάνω από 1.300 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο έχουν ακυρωθεί καθώς πλησιάζει η καταιγίδα.

Μεγάλες πόλεις στα βορειοανατολικά, όπως η Νέα Υόρκη και η Φιλαδέλφεια, ενδέχεται να δουν τις μεγαλύτερες χιονοπτώσεις των τελευταίων τουλάχιστον τεσσάρων ετών, ενώ μεγάλες πόλεις στο Νότο αναμένουν καταστροφικές ποσότητες πάγου.

Σύμφωνα με το CNN, πάνω από 160 εκατομμύρια άνθρωποι σε περισσότερες από δύο δωδεκάδες πολιτείες βρίσκονται σε συναγερμό για χειμερινές καταιγίδες ή παγοθύελλες, από τα Νότια Βραχώδη Όρη και τις Πεδιάδες μέχρι τη Νέα Αγγλία.

Αναμένονται σημαντικές διαταραχές στις μετακινήσεις στους δρόμους και στα αεροδρόμια σε ολόκληρη την έκταση της καταιγίδας, ενώ είναι επίσης πιθανές εκτεταμένες και ενδεχομένως μακροχρόνιες διακοπές ρεύματος, ιδίως λόγω της παγοθύελλας που πλήττει τον Νότο.

Το ακραίο και πρωτοφανές κρύο θα επιδεινώσει την κατάσταση, προκαλώντας ταχύτερη συσσώρευση χιονιού και πάγου στους δρόμους.

 

 

