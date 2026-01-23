Ντόναλντ Τραμπ: Καινούριες Cadillac και νέο Air Force One για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκτά νέα μέσα μεταφοράς – επίγεια και αεροπορικά. Αυτή την εβδομάδα στο Νταβός της Ελβετίας, η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (Secret Service, USSS) άρχισε να μετακινεί τον Τραμπ με νεοπαραληφθέντα οχήματα SUV της Cadillac, επιβεβαίωσε η υπηρεσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα οχήματα φαίνεται πως είναι τροποποιημένες Cadillac Escalade, αλλά η υπηρεσία δεν το επιβεβαίωσε.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε τη μακροχρόνια σχέση μας με τη General Motors φέρνοντας τα οχήματα αυτά στο στόλο προστασίας μας», δήλωσε ο διευθυντής της Secret Service Σον Κάραν.

Όπως αναφέρει το Reuters, τον Μάρτιο, έπειτα από μια συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και της διευθύνουσας συμβούλου της GM Μέρι Μπάρα, ο Κάραν μετέβη σε εγκατάσταση της GM στο Γουόρεν του Μίσιγκαν για να συζητήσει σχετικά με την επόμενη γενιά τεθωρακισμένων SUV. Ο Τραμπ έριξε την ιδέα να αποκτήσει SUV της Cadillac κατά τη συζήτησή του με την Μπάρα.

“Great work by our team and partners on President Trump’s trip to Davos. We were excited to build upon our long-lasting relationship with General Motors as we introduced these vehicles to our protective fleet.” — Sean M. Curran, U.S. Secret Service Director pic.twitter.com/6r377JRJxg — U.S. Secret Service (@SecretService) January 22, 2026

Η GM και η Secret Service δεν απάντησαν χθες, Πέμπτη, σε ερωτήσεις σχετικά με τα νέα SUV. Παραδοσιακά ο πρόεδρος ταξιδεύει συχνά με μια τεθωρακισμένη Chevrolet Suburban, όταν δεν χρησιμοποιεί την προεδρική λιμουζίνα. Το Σεπτέμβριο 2024, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας και η Secret Service ανέθεσαν στην GM ένα συμβόλαιο ύψους 14,8 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη της προεδρικής λιμουζίνας επόμενης γενιάς με το προσωνύμιο «The Beast», «Το Κτήνος», η αξία της οποίας μπορεί να φθάσει μέχρι το 2029 τα 40,8 εκατομμύρια δολάρια.

Τον Αύγουστο, το συμβόλαιο τροποποιήθηκε ώστε να εφαρμοσθεί μια επιλογή που καλύπτεται από χρηματοδότηση 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τον Μάρτιο, η Secret Service δημοσιοποίησε φωτογραφία από την επίσκεψη στην οποία φαινόταν ένα SUV Cadillac Escalade που έφερε την προεδρική σημαία δίπλα σε μια μεγάλη φωτογραφία της προεδρικής σφραγίδας. Το όχημα μοιάζει παρόμοιο με αυτό με το οποίο ταξίδεψε ο Τραμπ αυτή την εβδομάδα.

Presidential travel demands optimal protection. Wherever the President travels, a fortified protective contingent travels with him. Supported by the full weight of U.S. military capabilities and elite protective assets, the Secret Service ensures uncompromising security at home… pic.twitter.com/LInhoRc2VC — U.S. Secret Service (@SecretService) January 18, 2026

Εξάλλου η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι ο Τραμπ θα αποκτήσει μέχρι το καλοκαίρι ένα νέο αεροπλάνο. Το βράδυ της Τρίτης χρειάσθηκε να χρησιμοποιήσει για το ταξίδι του στο Νταβός, όχι το συνηθισμένο Boeing 747, αλλά ένα μικρότερο 757, έπειτα από ένα «ήσσονος σημασίας ζήτημα με το ηλεκτρικό σύστημα» του προεδρικού αεροπλάνου. Το Μάιο ο Τραμπ δέχθηκε ένα πολυτελές Boeing 747 από την κυβέρνηση του Κατάρ για να το χρησιμοποιεί ως νέο Air Force One μέχρι να παραλάβει, έπειτα από μεγάλες καθυστερήσεις, δύο αεροπλάνα από την Boeing. Το αεροπλάνο αυτό από το Κατάρ, ηλικίας 13 ετών, με πολυτελή εσωτερική διαρρύθμιση, υφίσταται αυτή τη στιγμή μετατροπές με κόστος εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι υπολογίζει πως «η παράδοση θα γίνει όχι αργότερα από το καλοκαίρι του 2026» και πρόσθεσε ότι «βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τις αρμόδιες κυβερνητικές οντότητες για να διασφαλίσει ότι το αεροπλάνο ανταποκρίνεται στα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και στις λειτουργικές απαιτήσεις για την αποστολή του».

Τον περασμένο μήνα η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η παράδοση του πρώτου από τα δύο νέα Air Force One από την Boeing θα καθυστερήσει άλλον ένα χρόνο, μέχρι τα μέσα του 2028.