Υπαναχωρεί στενός σύμβουλος του Τραμπ: Ο θάνατος του 37χρονου στη Μινεάπολη ίσως να οφείλεται σε παραβίαση του πρωτοκόλλου

Ο Στίβεν Μίλερ, στενός συνεργάτης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με σημαντική επιρροή και γνωστός για τις ακραίες του θέσεις, υποστήριξε την Τρίτη ότι ο θάνατος διαδηλωτή το Σάββατο στη Μινεάπολη ενδέχεται να οφείλεται σε παραβίαση του προβλεπόμενου «πρωτοκόλλου» από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που άνοιξαν πυρ, αλλάζοντας θεαματικά τόνο για την υπόθεση.

Σε γραπτή δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Μίλερ ανέφερε: «Οι ενισχύσεις στάλθηκαν στη Μινεσότα για αποστολή προστασίας, έπρεπε να αναπτύσσονται για ταχείες επιχειρήσεις ώστε να υψώνουν φράγμα ανάμεσα στις ομάδες που έκαναν συλλήψεις και στους ταραχοποιούς. Εξετάζουμε γιατί ομάδα της αστυνομίας συνόρων (CBP) μπορεί να μην τήρησε το πρωτόκολλο».

Μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, ο Στίβεν Μίλερ έσπευσε να υπερασπιστεί τους πράκτορες που πυροβόλησαν τον 37χρονο νοσοκόμο, τον οποίο χαρακτήρισε «δυνάμει δολοφόνο».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP