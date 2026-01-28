Υπαναχωρεί στενός σύμβουλος του Τραμπ: Ο θάνατος του 37χρονου στη Μινεάπολη ίσως να οφείλεται σε παραβίαση του πρωτοκόλλου

  • Ο Στίβεν Μίλερ, στενός συνεργάτης του προέδρου Τραμπ, υποστήριξε την Τρίτη ότι ο θάνατος διαδηλωτή στη Μινεάπολη ίσως οφείλεται σε παραβίαση του «πρωτοκόλλου» από ομοσπονδιακούς πράκτορες. Αυτή η δήλωση αποτελεί θεαματική αλλαγή στον τόνο του για την υπόθεση.
  • Σε γραπτή του δήλωση, ο Μίλερ ανέφερε ότι «εξετάζουμε γιατί ομάδα της αστυνομίας συνόρων (CBP) μπορεί να μην τήρησε το πρωτόκολλο» σχετικά με την ανάπτυξη δυνάμεων στη Μινεσότα.
  • Μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, ο Στίβεν Μίλερ είχε αρχικά υπερασπιστεί τους πράκτορες, χαρακτηρίζοντας τον 37χρονο νοσοκόμο «δυνάμει δολοφόνο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ο στενός σύμβουλος του Τραμπ Στίβεν Μίλερ

Ο Στίβεν Μίλερ, στενός συνεργάτης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με σημαντική επιρροή και γνωστός για τις ακραίες του θέσεις, υποστήριξε την Τρίτη ότι ο θάνατος διαδηλωτή το Σάββατο στη Μινεάπολη ενδέχεται να οφείλεται σε παραβίαση του προβλεπόμενου «πρωτοκόλλου» από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που άνοιξαν πυρ, αλλάζοντας θεαματικά τόνο για την υπόθεση.

Ο Ισημερινός καταγγέλλει προσπάθεια εισόδου πράκτορα της ICE στο προξενείο του στη Μινεάπολη

Σε γραπτή δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Μίλερ ανέφερε: «Οι ενισχύσεις στάλθηκαν στη Μινεσότα για αποστολή προστασίας, έπρεπε να αναπτύσσονται για ταχείες επιχειρήσεις ώστε να υψώνουν φράγμα ανάμεσα στις ομάδες που έκαναν συλλήψεις και στους ταραχοποιούς. Εξετάζουμε γιατί ομάδα της αστυνομίας συνόρων (CBP) μπορεί να μην τήρησε το πρωτόκολλο».

Μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι, ο Στίβεν Μίλερ έσπευσε να υπερασπιστεί τους πράκτορες που πυροβόλησαν τον 37χρονο νοσοκόμο, τον οποίο χαρακτήρισε «δυνάμει δολοφόνο».

Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία μισητή στον Τραμπ βουλευτή των Δημοκρατικών σε ομιλία της στη Μινεάπολη – Δείτε το βίντεο

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

