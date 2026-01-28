Ο Ισημερινός καταγγέλλει προσπάθεια εισόδου πράκτορα της ICE στο προξενείο του στη Μινεάπολη

Σύνοψη από το

  • Ο Ισημερινός κατήγγειλε προσπάθεια εισόδου πράκτορα της ICE στο προξενείο του στη Μινεάπολη.
  • Το περιστατικό αφορά διπλωματικό χώρο του Ισημερινού που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Η κίνηση αυτή οδήγησε σε επίσημη καταγγελία από την κυβέρνηση του Ισημερινού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ο Ισημερινός καταγγέλλει προσπάθεια εισόδου πράκτορα της ICE στο προξενείο του στη Μινεάπολη

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισημερινού κατήγγειλε χθες Τρίτη απόπειρα εισβολής πράκτορα της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στο προξενείο της χώρας στη Μινεάπολη, με φόντο τις συνεχιζόμενες εντάσεις εξαιτίας των αντιμεταναστευτικών εφόδων κατά διαταγή της κυβέρνησης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ντόναλντ Τραμπ: Προαναγγέλλει αποκλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Μινεσότα μετά τις αντιδράσεις για τους πυροβολισμούς – «Αλλαγή, όχι αποχώρηση»

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα, που θεωρείται ότι συγκαταλέγεται στους πιο πιστούς συμμάχους της Ουάσιγκτον στη Λατινική Αμερική, επέδωσε διακοίνωση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίτο, σημείωσε η διπλωματία του Ισημερινού σε ανακοίνωσή της.

Υπάλληλοι του προξενείου «εμπόδισαν την είσοδο του αστυνομικού» της ICE στην εγκατάσταση χθες το πρωί για να προστατεύσουν «τους πολίτες του Ισημερινού που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή» στην έδρα του, διευκρίνισε.

Άνδρας ψέκασε με άγνωστη ουσία μισητή στον Τραμπ βουλευτή των Δημοκρατικών σε ομιλία της στη Μινεάπολη – Δείτε το βίντεο

Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν άνδρα με καλυμμένο πρόσωπο καθώς προσπαθεί να μπει στο κτίριο, ενώ μέλος του διπλωματικού προσωπικού τον προειδοποιεί πως αυτό δεν επιτρέπεται.

Το υπουργείο Εξωτερικών αξίωσε να «μην επαναληφθούν ενέργειες αυτής της φύσης σε κανένα από τα προξενεία του Ισημερινού στις ΗΠΑ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε χθες «μικρή αποκλιμάκωση» στη Μινεάπολη μετά την άφιξη συμβούλου του που έστειλε στη Μινεσότα για να εκτονωθούν οι εντάσεις εξαιτίας των αντιμεταναστευτικών εφόδων, που οδήγησαν σε δυο θανάτους Αμερικανών, 37χρονου και συνομήλικής του, από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Την περασμένη εβδομάδα, φωτογραφία στην οποία απαθανατιζόταν πεντάχρονο αγοράκι από τον Ισημερινό, σκυθρωπό, συνοδευόμενο από πράκτορα της ICE, που το κράταγε από σάκα πλάτης Σπάιντερμαν, έκανε τον γύρο του κόσμου και προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και διαμαρτυριών.

Δικαστής εμπόδισε προσωρινά την απέλαση του μικρού από τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψή του, ταυτόχρονη με αυτή του πατέρα του, χωρίστηκαν, «μέχρι νεοτέρας».

Κυκλοφορούν δυο διαμετρικά αντίθετες εκδοχές για τη σύλληψή του από την αστυνομία μετανάστευσης.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο δικτύου σχολείων όπου ήταν γραμμένο το παιδί, χρησιμοποιήθηκε σαν «δόλωμα», αναγκάστηκε να χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού του για να βγουν όποιοι βρίσκονταν στο εσωτερικό.

Οι ομοσπονδιακές αρχές αντιθέτως λένε ότι το συνέλαβαν μπροστά στο σπίτι του αφού ο πατέρας του τράπηκε σε φυγή.

Η κλιμάκωση της βίας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών τα τελευταία χρόνια, η ανεργία, η ανέχεια, το υψηλό κόστος ζωής συγκαταλέγονται στις αιτίες που ωθούν τους πολίτες του Ισημερινού να μεταναστεύουν.

Το 2025 απελάθηκαν πάνω από 9.500 υπήκοοι της χώρας από τις αρχές των ΗΠΑ.

Ωστόσο ο μεγαλύτερος αριθμών απελάσεων από τις αμερικανικές αρχές μεταναστών από τον Ισημερινό την τελευταία πενταετία καταγράφτηκε το 2023. Είχαν απελαθεί εκείνη τη χρονιά κάπου 18.400 άνθρωποι, κατά αριθμούς του υπουργείου Εξωτερικών στο Κίτο.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Το συχνό λάθος που κάνουμε στο δείπνο και αυξάνει κατά 69% τον κίνδυνο

Άδωνις Γεωργιάδης: Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

ΕΕ: Αυστηρότερους και καλύτερους ελέγχους στα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα ζήτησε η Ελλάδα

Πνίγουν τις μικρές επιχειρήσεις οι αυξήσεις στο ρεύμα

Gmail: Προβλήματα με τα φίλτρα και την αυτόματη ταξινόμηση

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
02:50 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Υπέρ μιας Ευρώπης «δύο ταχυτήτων» τάσσεται ο υπoυργός Οικονομικών της Γερμανίας – Νέο σχήμα με τις έξι ισχυρότερες οικονομίες

Υπέρ μιας Ευρώπης «δύο ταχυτήτων» τάχθηκε ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών της Γερμα...
00:26 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

Συλλυπητήρια του πρωθυπουργού της Ρουμανίας για τον χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ

Ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας Ίλιε Μπολοζάν σε ανάρτησή του στο facebook εξέφρασε τα συλλυπητήρ...
23:30 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Δυστύχημα στη Ρουμανία: Θλίψη και οδύνη για τον θάνατο των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ – Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο, τα σενάρια που εξετάζονται

Η Ελλάδα πενθεί για τους επτά νέους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύ...
23:20 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Πώς η μεταναστευτική πολιτική έγινε η «αχίλλειος πτέρνα» από ισχυρό σημείο του, εκτοπίζοντας το κόστος ζωής από το κέντρο των ενδιάμεσων εκλογών

Οι 2 δολοφονίες από ομοσπονδιακούς πράκτορες στους παγωμένους δρόμους της Μινεάπολης ανέτρεψαν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι