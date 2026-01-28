«Βιολάντα»: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο της έκρηξης – Επιβεβαιώνεται ότι υπήρξε διαρροή προπανίου στο υπέδαφος

  • Η διαρροή προπανίου επιβεβαιώνεται ως αιτία της έκρηξης που προκάλεσε το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.
  • Η διαρροή εντοπίστηκε στο υπέδαφος, από σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο. Εργαζόμενοι είχαν αντιληφθεί οσμή τους τελευταίους μήνες, χωρίς ωστόσο να γίνει έλεγχος.
  • Πραγματογνώμονες εκτιμούν ότι η έκρηξη προκλήθηκε από σπινθήρα λόγω συσσώρευσης προπανίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε γυναίκες.
Η διαρροή προπανίου επιβεβαιώνεται ως αιτία της έκρηξης που προκάλεσε το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου.

«Βιολάντα»: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης

Σε ρεπορτάζ του ΕΡΤnews παρουσιάζεται το σημείο όπου, όπως φαίνεται, σημειωνόταν διαρροή προπανίου, η οποία τελικώς προκάλεσε την φονική έκρηξη και ισοπέδωσε τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου:

Έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: Βαρύ κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες – Τα ερωτήματα για την τραγωδία

Η νέα φωτογραφία επιβεβαιώνει τις μαρτυρίες για διαρροή αερίου πριν την έκρηξη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι εργαζόμενοι κατέθεσαν στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι είχαν αντιληφθεί οσμή προπανίου τους τελευταίους μήνες και είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους, αλλά φαίνεται ότι δεν έγινε κανένας έλεγχος για το αν όντως υπήρχε διαρροή από προπάνιο στο χώρο του εργοστασίου.

Τα κλιμάκια της πυροσβεστικής χρειάστηκε να σκάψουν στο σημείο με τους πραγματογνώμονες, καθώς και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προκειμένου να δουν τους διαβρωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο από τη δεξαμενή στην μονάδα παραγωγής.

Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της «Βιολάντα» μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη – «Συνεργαζόμαστε με τις Αρχές»

Οι πραγματογνώμονες εκτιμούν ότι συσσωρεύθηκε μεγάλος όγκος προπανίου και από κάποιον σπινθήρα, προκλήθηκε η μεγάλη έκρηξη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα πέντε γυναίκες να χάσουν τη ζωή τους.

Στο υπέδαφος η διαρροή προπανίου που προκάλεσε την έκρηξη στο εργοστάσιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, η διαρροή που εντοπίστηκε από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος δεν ήταν στο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, αλλά στο υπέδαφος.

Το προπάνιο διέρρευσε από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από τη δεξαμενή, σε απόσταση 30-40 μέτρων από το υπόγειο, και συσσωρεύτηκε στον χώρο πριν από την έκρηξη.

Οι σωληνώσεις περνούσαν μέσα από το υπόγειο, και στον χώρο υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και να πυροδοτήσει την έκρηξη.

Δείτε το βίντεο από το σχετικό ρεπορτάζ:

Πηγή: ΕΡΤnews

