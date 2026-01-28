«Βιολάντα»: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης

Σύνοψη από το

  • Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» είδε το φως της δημοσιότητας, καταδεικνύοντας το μεγάλο μέγεθος της φονικής έκρηξης.
  • Στο βίντεο, το οποίο καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, αποτυπώνεται η ένταση του ωστικού κύματος μέσα από τον εκκωφαντικό θόρυβο της έκρηξης.
  • Οι έρευνες της Πυροσβεστικής επικεντρώνονται πλέον στη διαρροή προπανίου, με τους εμπειρογνώμονες να αναζητούν την αιτία του σπινθήρα που πυροδότησε το αέριο.
Enikos Newsroom

κοινωνία

«Βιολάντα»: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, είδε το φως της δημοσιότητας, καταδεικνύοντας το μεγάλο μέγεθος της φονικής έκρηξης.

Έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: Βαρύ κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες – Τα ερωτήματα για την τραγωδία

Στο βίντεο, το οποίο καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε απόσταση 500 μέτρων, αποτυπώνεται η ένταση του ωστικού κύματος μέσα από τον εκκωφαντικό θόρυβο της έκρηξης.

Δείτε το βίντεο:

Όσον αφορά τις αιτίες του πολύνεκρου εργατικού ατυχήματος, οι έρευνες της Πυροσβεστικής επικεντρώνονται πλέον στη διαρροή προπανίου, με τους εμπειρογνώμονες να αναζητούν την αιτία του σπινθήρα που πυροδότησε το αέριο, σημειώνοντας πως ακόμη και μια απλή κίνηση, όπως το άνοιγμα ενός διακόπτη, θα μπορούσε να δημιουργήσει σπινθήρα και να αποβεί μοιραία.

02:00 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

«Βιολάντα»: Φωτογραφία ντοκουμέντο από το σημείο της έκρηξης – Επιβεβαιώνεται ότι υπήρξε διαρροή προπανίου στο υπέδαφος

Η διαρροή προπανίου επιβεβαιώνεται ως αιτία της έκρηξης που προκάλεσε το πολύνεκρο εργατικό δυ...
22:57 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: Βαρύ κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες – Τα ερωτήματα για την τραγωδία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της πολύνεκρης τραγωδίας στα Τρίκαλα, έπειτα από την ...
22:47 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της «Βιολάντα» μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη – «Συνεργαζόμαστε με τις Αρχές»

Η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, τονίζει σε νέα ανακοίνωσή της ότι ...
22:29 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης που αγνοούνταν – Φόβοι των Αρχών για κατά συρροή εγκλήματα

Μια εφιαλτική υπόθεση ήρθε στο φως στη Θεσσαλονίκη, με την ομολογία ενός 52χρονου για τη δολοφ...
