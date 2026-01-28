«Βιολάντα»: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, είδε το φως της δημοσιότητας, καταδεικνύοντας το μεγάλο μέγεθος της φονικής έκρηξης.

Στο βίντεο, το οποίο καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε απόσταση 500 μέτρων, αποτυπώνεται η ένταση του ωστικού κύματος μέσα από τον εκκωφαντικό θόρυβο της έκρηξης.

Δείτε το βίντεο:

Όσον αφορά τις αιτίες του πολύνεκρου εργατικού ατυχήματος, οι έρευνες της Πυροσβεστικής επικεντρώνονται πλέον στη διαρροή προπανίου, με τους εμπειρογνώμονες να αναζητούν την αιτία του σπινθήρα που πυροδότησε το αέριο, σημειώνοντας πως ακόμη και μια απλή κίνηση, όπως το άνοιγμα ενός διακόπτη, θα μπορούσε να δημιουργήσει σπινθήρα και να αποβεί μοιραία.