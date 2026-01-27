Τραγωδία στη Ρουμανία: Τα πιθανά σενάρια για τη μοιραία σύγκρουση του βαν που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ με το φορτηγό – Τι λέει ειδικός

Το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ, έχει συγκλονίσει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και τη διεθνή κοινότητα. Οι φίλαθλοι ταξίδευαν οδικώς από την Ελλάδα προς τη Γαλλία, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λυών για το Europa League. Στο τραγικό αυτό ταξίδι, ένα μίνι λεωφορείο συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό, με αποτέλεσμα τον θάνατο 7 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 3.

Ο ειδικός στην αμυντική οδήγηση, Τίτι Άουρ, μιλώντας στο Digi 24, προσπάθησε να ρίξει φως στις πιθανές αιτίες του δυστυχήματος. Όπως εξήγησε, όλα δείχνουν πως ο οδηγός του μίνι λεωφορείου, που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, γεγονός που οδήγησε στη σύγκρουση. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο οδηγός ενδέχεται να ευθύνεται για το δυστύχημα, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμα σαφές τι ακριβώς συνέβη μέσα στο όχημα.

Ο Τίτι Άουρ περιέγραψε τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την τραγική έκβαση. «Κάτι συνέβη μέσα στο μίνι λεωφορείο. Μια πιθανότητα θα ήταν να ένιωσε ναυτία ή να ήταν αφηρημένος, κάτι που είναι συχνό για επαγγελματίες οδηγούς. Μια έντονη απόσπαση της προσοχής, σε τέτοιο βαθμό που δεν πρόσεξε ότι το αυτοκίνητο είχε σταματήσει προς τα αριστερά. Είτε μπήκε σε μια συζήτηση, είτε σε έναν καβγά, είτε κοίταξε το τηλέφωνό του. Είναι δύσκολο να πούμε με σιγουριά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ρουμάνος ειδικός.

Παράλληλα, ο Άουρ υπογράμμισε πως ο οδηγός του φορτηγού δεν θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι για να αποτρέψει τη σύγκρουση. «Ο οδηγός του φορτηγού δεν είχε χρόνο να κάνει τίποτα… από τη δική μου οπτική γωνία δεν θα μπορούσε να την είχε αποφύγει. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι ένοχος», τόνισε, επισημαίνοντας πως όλα συνέβησαν σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και χωρίς δυνατότητα αντίδρασης.