Στην Τούμπα Λουτσέσκου και παίκτες του ΠΑΟΚ: Άφησαν λουλούδια στη μνήμη των 7 οπαδών της ομάδας – «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

Σύνοψη από το

  • Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο προπονητής Ράζβαν Λουτσέσκου και μέλη της διοίκησης βρέθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Απέδωσαν φόρο τιμής στους επτά φίλους της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
  • Με τις σημαίες του ΠΑΟΚ να κυματίζουν μεσίστιες, οι παίκτες της ομάδας, εμφανώς συγκλονισμένοι, άφησαν λουλούδια στο αυτοσχέδιο μνημείο, ενώ ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση.
  • Την εκδήλωση πένθους ολοκλήρωσαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, φωνάζοντας το σύνθημα «αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Στην Τούμπα Λουτσέσκου και παίκτες του ΠΑΟΚ: Άφησαν λουλούδια στη μνήμη των 7 οπαδών της ομάδας – «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πένθους, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο προπονητής της ομάδας Ράζβαν Λουτσέσκου και μέλη της διοίκησης του συλλόγου βρέθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους επτά φίλους της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Με τις σημαίες του ΠΑΟΚ να κυματίζουν μεσίστιες, στον χώρο συγκεντρώθηκαν φίλαθλοι του Δικεφάλου, δημιουργώντας μια σιωπηλή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα.

Οι παίκτες της ομάδας, εμφανώς συγκλονισμένοι, πλησίασαν το σημείο που έχει μετατραπεί σε αυτοσχέδιο μνημείο, αφήνοντας λουλούδια ενώ δίπλα τους στάθηκε ο Ράζβαν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση.

Μέλη της διοίκησης του ΠΑΟΚ, με επικεφαλής την Μαρία Γκοντσάρεβα έδωσαν επίσης το «παρών», τιμώντας τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ταξιδεύοντας για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Τέλος, οπαδοί του ΠΑΟΚ φώναξαν το σύνθημα “ΠΑΟΚ σ’ αγαπώ κι’ όταν θα πεθάνω, θέλω τον δικέφαλο στον τάφο μου επάνω” και το “αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε”.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλτσχάιμερ: Το συχνό λάθος που κάνουμε στο δείπνο και αυξάνει κατά 69% τον κίνδυνο

Άδωνις Γεωργιάδης: Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Πνίγουν τις μικρές επιχειρήσεις οι αυξήσεις στο ρεύμα

Τι κερδίζει η Ελλάδα από την τεράστια εμπορική συμφωνία της Ευρώπης με την Ινδία

Gmail: Προβλήματα με τα φίλτρα και την αυτόματη ταξινόμηση

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
22:57 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: Βαρύ κατηγορητήριο για τους 3 συλληφθέντες – Η τρύπα σε σωλήνα προπανίου και τα ερωτήματα για την τραγωδία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της πολύνεκρης τραγωδίας στα Τρίκαλα, έπειτα από την ...
22:47 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Τρίκαλα: Η ανακοίνωση της «Βιολάντα» μετά τη σύλληψη του ιδιοκτήτη – «Συνεργαζόμαστε με τις Αρχές»

Η εταιρεία ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ, σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων, τονίζει σε νέα ανακοίνωσή της ότι ...
22:29 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: 52χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 46χρονης που αγνοούνταν – Φόβοι των Αρχών για κατά συρροή εγκλήματα

Μια εφιαλτική υπόθεση ήρθε στο φως στη Θεσσαλονίκη, με την ομολογία ενός 52χρονου για τη δολοφ...
22:09 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 27/1/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε το βράδυ της Τρίτης (27/1) η κλήρωση με αριθμό 3020 του ΤΖΟΚΕΡ. Οι τυχεροί αριθμοί είναι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι