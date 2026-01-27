Στην Τούμπα Λουτσέσκου και παίκτες του ΠΑΟΚ: Άφησαν λουλούδια στη μνήμη των 7 οπαδών της ομάδας – «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε»

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και πένθους, οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, ο προπονητής της ομάδας Ράζβαν Λουτσέσκου και μέλη της διοίκησης του συλλόγου βρέθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους επτά φίλους της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Με τις σημαίες του ΠΑΟΚ να κυματίζουν μεσίστιες, στον χώρο συγκεντρώθηκαν φίλαθλοι του Δικεφάλου, δημιουργώντας μια σιωπηλή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα.

Οι παίκτες της ομάδας, εμφανώς συγκλονισμένοι, πλησίασαν το σημείο που έχει μετατραπεί σε αυτοσχέδιο μνημείο, αφήνοντας λουλούδια ενώ δίπλα τους στάθηκε ο Ράζβαν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση.

Μέλη της διοίκησης του ΠΑΟΚ, με επικεφαλής την Μαρία Γκοντσάρεβα έδωσαν επίσης το «παρών», τιμώντας τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ταξιδεύοντας για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Τέλος, οπαδοί του ΠΑΟΚ φώναξαν το σύνθημα “ΠΑΟΚ σ’ αγαπώ κι’ όταν θα πεθάνω, θέλω τον δικέφαλο στον τάφο μου επάνω” και το “αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε”.