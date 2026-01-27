Η μεγάλη χίμαιρα: Όσα θα δούμε στο 6ο και τελευταίο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής της ΕΡΤ1

  • Η τηλεοπτική παραγωγή «Η μεγάλη χίμαιρα» συνεχίζει να σπάει κάθε ρεκόρ, έχοντας καθηλώσει τους επισκέπτες του ERTFLIX με περισσότερες από 3.100.000 θεάσεις.
  • Το 6ο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX το πρώτο λεπτό του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, ενώ στην ΕΡΤ1 θα προβληθεί την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026 στις 22:00.
  • Οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν το συγκλονιστικό φινάλε μιας αλυσίδας τραγικών γεγονότων που θα σημαδέψουν για πάντα το σπίτι των Ρεΐζηδων και τις ζωές των πρωταγωνιστών. Μια μοιραία νύχτα, όλα όσα καταπιέζονταν ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Η μεγάλη χίμαιρα: Όσα θα δούμε στο 6ο και τελευταίο επεισόδιο της μεγάλης παραγωγής της ΕΡΤ1

Συνεχίζει να σπάει κάθε ρεκόρ η μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή, που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, «Η μεγάλη χίμαιρα».

Με περισσότερες από 3.100.000 θεάσεις, η διεθνής συμπαραγωγή της ΕΡΤ, που βασίζεται στο εμβληματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, έχει καθηλώσει τους επισκέπτες τής πιο δημοφιλούς πλατφόρμας στη χώρα μας, του ERTFLIX.

Η ανταπόκριση του κοινού είναι εντυπωσιακή ακόμη και στα social media, καθώς οι χρήστες ανυπομονούν για το 6ο και τελευταίο επεισόδιο της σειράς, που θα είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX το πρώτο λεπτό του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, στις 00:01, και στην ΕΡΤ1 την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου 2026 στις 22:00.

Οι επισκέπτες της πλατφόρμας και οι τηλεθεατές της ΕΡΤ1 θα παρακολουθήσουν το συγκλονιστικό φινάλε μιας αλυσίδας τραγικών γεγονότων που θα σημαδέψουν για πάντα το σπίτι των Ρεΐζηδων, αλλά και τη ζωή των πρωταγωνιστών στιγματίζοντάς τους.

Η μικρή Άννα παλεύει για τη ζωή της, ενώ η ατμόσφαιρα πάνω από το αρχοντικό του Επισκοπειού βαραίνει όλο και περισσότερο.

Η Μαρίνα, η Ρεΐζαινα και ο Μηνάς στέκονται μέρα νύχτα γύρω από το κρεβάτι του παιδιού, με τα νεύρα τεντωμένα και τη συνείδηση του καθενός φορτωμένη με ανείπωτα βάρη.

Μακριά, στη «Χίμαιρα», ο Γιάννης μετρά τις μέρες μέχρι να γυρίσει στο νησί, χωρίς να γνωρίζει την πραγματική έκταση της κρίσης που έχει ξεσπάσει στην οικογένειά του.

Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα ασφυξίας, μια μοιραία νύχτα όλα όσα καταπιέζονταν –επιθυμίες, ενοχές, πίκρες– ξεφεύγουν από κάθε έλεγχο και… η συνέχεια επί της οθόνης.

20:45 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Grand Hotel: Αλέξανδρος και Σοφία βλέπουν τον Πέτρο και χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τους ήρωες του “Grand Hotel” απόψε στις 21:00 στον ...
20:10 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

MasterChef 10: Ένας διαγωνιζόμενος δεν θα καταφέρει απόψε να μπει στο σπίτι

Δεκαεπτά διαγωνιζόμενοι, από την πρώτη μπριγάδα, που κατάφεραν να ξεχωρίσουν στη διαδικασία τω...
19:45 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Άγιος έρωτας: Χλόη και πατήρ Νικόλαος παραδίνονται στο πάθος τους

Ο πατήρ Νικόλαος και η Χλόη δεν μπορούν να αντισταθούν σε αυτό που νιώθουν, στο νέο επεισόδιο ...
13:37 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

Ελένη Σπανοπούλου για Ιάσονα Τριανταφυλλίδη: Ενας χρόνος από τον θάνατό του

Ανάρτηση για τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη έκανε η δημοσιο...
