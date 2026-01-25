«Η μεγάλη χίμαιρα»: Η μικρή Άννα αρρωσταίνει και η οικογένεια βυθίζεται σε αγωνία και οργή

Σύνοψη από το

  • Το καθηλωτικό 5ο επεισόδιο της «Μεγάλης χίμαιρας» κάνει πρεμιέρα στο ERTFLIX το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 και μεταδίδεται από την ΕΡΤ1 την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στις 22:00.
  • Η ψυχική ένταση της Μαρίνας κορυφώνεται, ενώ ο Γιάννης εξαντλείται από τις δυσκολίες του ταξιδιού, αν και ένα τηλεγράφημα φέρνει ελπίδα για οικονομική αποκατάσταση.
  • Στη Σύρο, η οικογένεια βυθίζεται σε αγωνία και οργή, καθώς η μικρή Άννα αρρωσταίνει βαριά και η υγεία της επιδεινώνεται.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σταματίνα Στίνη

Media

«Η μεγάλη χίμαιρα»: Η μικρή Άννα αρρωσταίνει και η οικογένεια βυθίζεται σε αγωνία και οργή

Η «Μεγάλη χίμαιρα» συνεχίζει το ταξίδι της, με το καθηλωτικό 5ο επεισόδιο να κάνει πρεμιέρα στο ERTFLIX, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, ένα λεπτό μετά τα μεσάνυχτα (00:01) και να μεταδίδεται από την ΕΡΤ1, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου, στις 22:00. Η πλοκή του σπουδαίου έργου του Μ. Καραγάτση κορυφώνεται, οδηγώντας μας προς το συγκλονιστικό φινάλε.

Στο νέο επεισόδιο της σπουδαίας τηλεοπτικής σειράς, η ψυχική ένταση της Μαρίνας κορυφώνεται. Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που ο Γιάννης ξαναμπάρκαρε με τη «Χίμαιρα» και εξαντλείται από τις δυσκολίες του ταξιδιού. Ωστόσο, ένα τηλεγράφημα φέρνει ελπίδα για οικονομική αποκατάσταση. Στη Σύρο, όμως, η οικογένεια βυθίζεται σε αγωνία και οργή, καθώς η μικρή Άννα αρρωσταίνει βαριά…

Καθηλώνουν οι εξελίξεις στο 5ο επεισόδιο της σειράς

Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που ο Γιάννης ξαναμπάρκαρε με τη «Χίμαιρα» για τις μακρινές θάλασσες της Άπω Ανατολής. Στη Σύρο, η Μαρίνα ζει κλεισμένη στο σπίτι με τη Ρεΐζαινα και τη μικρή Άννα, ανάμεσα στη μοναξιά, την οικονομική στενότητα και την αίσθηση πως ο χρόνος έχει σταματήσει. Τα παλιό της τραύμα ενεργοποιείται ξανά, ενώ η σκέψη του Μηνά –που κάνει πια καριέρα στην Αθήνα και ετοιμάζεται για αρραβώνα– δεν την αφήνει να ησυχάσει. Στα ξένα λιμάνια, ο Γιάννης εξαντλείται από τις δυσκολίες του ταξιδιού, αλλά ένα απρόσμενα ευνοϊκό τηλεγράφημα από τον Καστρινό φέρνει την ελπίδα για οικονομική αποκατάσταση και πιο γρήγορη επιστροφή.

Την περίοδο του καρναβαλιού, η Μαρίνα στέλνει την Άννα σε ένα αποκριάτικο παιδικό πάρτι στην πόλη, ντυμένη «Χίμαιρα», για να γνωρίσει επιτέλους άλλα παιδιά. Εκείνο το βράδυ, όμως, η ψυχική της ένταση κορυφώνεται. Μόνη στο σπίτι, με τον ήχο του καρναβαλιού να φτάνει ως το Επισκοπειό, παραδίδεται σε εφιαλτικές φαντασιώσεις και, παρακινημένη από μια βαθιά εσωτερική ταραχή, βγαίνει κρυφά στη νύχτα, χαμένη μέσα στο πλήθος της Ερμούπολης. Μια παρορμητική της επιλογή θα τη γεμίσει ενοχές. Το ξημέρωμα, επιστρέφοντας λαθραία στο σπίτι, η Μαρίνα έρχεται αντιμέτωπη με μια απρόσμενη δυστυχία: η Άννα έχει αρρωστήσει βαριά. Η Ρεΐζαινα την κατηγορεί σιωπηλά αλλά αμείλικτα, ο Μηνάς φτάνει εσπευσμένα από την Αθήνα, και η οικογένεια βυθίζεται σε αγωνία και οργή, καθώς η υγεία της μικρής Άννας επιδεινώνεται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Emilia Clarke: Πώς η πρωταγωνίστρια του Game of Thrones «έσπασε ένα πλευρό» σε ερωτική σκηνή με τρεις άντρες

Φραγμένες αρτηρίες: Καρδιολόγος προειδοποιεί ότι αυτή είναι η χειρότερη τροφή

Επίδομα παιδιού 2026: Σε ποια δόση αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές

Φορολογικές δηλώσεις: Για ποιους θα είναι ελαφρύτερο το φετινό εκκαθαριστικό – Ποιοι και πόσα κερδίζουν από τη μείωση των τ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:00 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Σήμερα με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Σήμερα με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το κορυ...
06:54 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Η Realnews στο www.pressreader.com

Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του tablet και του υπολογισ...
05:46 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Οι αθλητικές εφημερίδες 25/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 25/1/2026.
05:38 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

Οι πολιτικές εφημερίδες 25/1/2026

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 25/1/2026.
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι