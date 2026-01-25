Κόρι Τζόσεφ: Όταν ο Στεφ Κάρι αποθέωνε τον νέο παίκτη του Ολυμπιακού

Σύνοψη από το

  • Πολύ πριν ο Κόρι Τζόσεφ φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, ο Στεφ Κάρι είχε ήδη δώσει το δικό του «πιστοποιητικό ποιότητας» για τον Καναδό γκαρντ, αποθεώνοντάς τον για τον επαγγελματισμό και το ήθος του.
  • Ο Κόρι Τζόσεφ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, φέρνει 14 χρόνια εμπειρίας στο NBA και ένα πρωτάθλημα με τους Σαν Αντόνιο Σπερς το 2014, έχοντας ήδη «ταράξει τα νερά» της EuroLeague.
  • Ο Στεφ Κάρι είχε εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για την αποχώρηση του Τζόσεφ από τους Γουόριορς, δηλώνοντας: «Είναι χάλια να χάνεις τον Κόρι… είναι απόλυτος επαγγελματίας» και πως «Σίγουρα θα μας λείψει».
Πολύ πριν ο Κόρι Τζόσεφ φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού, ένας από τους κορυφαίους παίκτες του NBA, ο Στεφ Κάρι, είχε ήδη δώσει το δικό του «πιστοποιητικό ποιότητας» για τον Καναδό γκαρντ. Με λόγια που φανερώνουν τον σεβασμό και την εκτίμησή του, ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς είχε σκιαγραφήσει το προφίλ ενός αθλητή που ξεχωρίζει όχι μόνο για το ταλέντο του, αλλά και για τον επαγγελματισμό και το ήθος του.

Ο Κόρι Τζόσεφ, που πλέον αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, έχει ήδη «ταράξει τα νερά» της EuroLeague. Με 14 χρόνια εμπειρίας στο NBA και ένα πρωτάθλημα με τους Σαν Αντόνιο Σπερς το 2014, ο Καναδός γκαρντ έρχεται με γεμάτο βιογραφικό και βαριά φανέλα επιτυχιών. Η πολυετής παρουσία του στον «μαγικό κόσμο» του αμερικανικού μπάσκετ τον έφερε δίπλα σε σπουδαίες προσωπικότητες του αθλήματος, μεταξύ των οποίων και ο Στεφ Κάρι, με τον οποίο υπήρξε συμπαίκτης τη σεζόν 2023-24 στους Γουόριορς.

Ωστόσο, στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο εκείνης της χρονιάς, ο Τζόσεφ παραχωρήθηκε μέσω ανταλλαγής στους Πέισερς – ομάδα από την οποία αποδεσμεύτηκε λίγο αργότερα, πριν ενταχθεί στους Ορλάντο Μάτζικ. Η αποχώρησή του δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Κάρι, ο οποίος είχε εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του, μιλώντας με τα πιο εγκωμιαστικά λόγια για τον συμπαίκτη του.

«Είναι χάλια να χάνεις τον Κόρι. Αν κάποιος ξέρει τον Κόρι Τζόσεφ, την προσωπικότητά του και την παρουσία του, είναι απόλυτος επαγγελματίας», είχε δηλώσει ο Κάρι, δείχνοντας πόσο εκτιμούσε τη συμβολή του Καναδού στα αποδυτήρια και την ομάδα.

Σε δεύτερη τοποθέτησή του, ο Αμερικανός γκαρντ πρόσθεσε: «Φέρνει εξαιρετικό πνεύμα στα αποδυτήρια, βοηθάει τους νεαρούς παίκτες. Είναι από αυτούς τους τύπους που λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος. Σίγουρα θα μας λείψει. Ήταν δύσκολο αυτό. Καταλαβαίνω το επιχειρηματικό κομμάτι του αθλήματος και τα χρήματα και όλα αυτά, αλλά θα μας λείψει χωρίς καμία αμφιβολία».

