Ρωσία: Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του κατέλαβαν παραμεθόρια κοινότητα στην Ουκρανία

  • Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι δυνάμεις του έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους την παραμεθόρια κοινότητα Σταρίτσα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία.
  • Το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Ουκρανίας ανέφερε ότι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν έξι κύματα επιθέσεων στην περιοχή, χωρίς να αναγνωρίσει την κατάληψη της Σταρίτσα.
  • Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους προς δυσμάς, εντείνοντας την πίεση στις περιφέρειες του Χαρκόβου και της Ζαπορίζια, έχοντας θέσει υπό τον έλεγχό τους σημαντικό τμήμα του Ντονέτσκ.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως οι δυνάμεις του έθεσαν υπό τον πλήρη έλεγχό τους την κοινότητα Σταρίτσα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία. Η κοινότητα βρίσκεται κοντά στην πόλη Βοβτσάνσκ, κοντά στα ουκρανορωσικά σύνορα.

Τους τελευταίους μήνες, τα στρατεύματα της Μόσχας έχουν εντείνει τις προσπάθειες τους να καταλάβουν εδάφη στην περιοχή, παρά τη σθεναρή αντίσταση των ουκρανικών δυνάμεων.

Το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Ουκρανίας ανέφερε χθες Σάββατο ότι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν έξι κύματα επιθέσεων στην περιοχή, χωρίς να αναγνωρίσουν πως η κοινότητα Σταρίτσα έπεσε στα χέρια των εισβολέων.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος DeepState, που παρακολουθεί τις θέσεις των αντιμαχόμενων στρατιωτικών δυνάμεων, δεν έκανε ειδική μνεία στην κοινότητα Σταρίτσα, ωστόσο ανέφερε πως ρωσικές δυνάμεις σφίγγουν τον κλοιό στην περιοχή του Βοβτσάνσκ.

Στην πιο πρόσφατη ενημέρωση από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, αναφέρεται επίσης πως τα στρατεύματα της Μόσχας εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον εγκαταστάσεων με drones μεγάλης εμβέλειας καθώς και ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους προς δυσμάς, έχοντας θέσει υπό τον έλεγχό τους σημαντικό τμήμα του Ντονέτσκ (ανατολικά) και εντείνοντας την πίεση στις περιφέρειες του Χαρκόβου (βορειοανατολικά) και της Ζαπορίζια (νότια).

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

