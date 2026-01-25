ΠΑΕ Πανσερραϊκός: «Μαύρη σελίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο»

Τρομερά παράπονα από τη διαιτησία στην αναμέτρηση με την ΑΕΛ στο «AEL FC Arena», στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, εξέφρασαν οι άνθρωποι του Πανσερραϊκού, πριν αλλά και μετά τη λήξη του αγώνα, που βρήκε νικητές τους Θεσσαλούς με σκορ 1-0.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημειώθηκε στα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου μέρους, από τον Άνχελο Σαγκάλ. Σύμφωνα με τους ανθρώπους των «λιονταριών», υπάρχει ξεκάθαρο επιθετικό φάουλ του Χιλιανού φορ πάνω στον τερματοφύλακα Αλέξανδρο Τσαμπανίδη. Μάλιστα, ο Γεώργιος Κόκκινος ακύρωσε το γκολ, αλλά έπειτα από παρέμβαση του VAR (Σπυρίδων Ζαμπαλάς, Βασίλειος Φωτιάς) και on field review, ο Χαλκιδικιώτης διαιτητής άλλαξε την απόφασή του, κατακυρώνοντας το γκολ.

Στη συνέχεια, ακυρώθηκαν ως οφσάιντ δύο γκολ του Πανσερραϊκού, ενώ ο Γιώργος Κόκκινος του έδωσε, αλλά το πήρε πίσω μετά από νέα παρέμβαση του VAR, ένα πέναλτι. Μάλιστα, τα «λιοντάρια» ολοκλήρωσαν με δέκα ποδοσφαιριστές την αναμέτρηση, λόγω αποβολής του Ίθαν Μπρουκς στις καθυστερήσεις -πάλι ύστερα από παρέμβαση του VAR.

«Α Ι Σ Χ Ο Σ!!!», «ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, κ. ΛΑΝΟΥΑ!» και «ΜΑΥΡΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ!», είναι οι τρεις αναρτήσεις που έκαναν οι άνθρωποι του Πανσερραϊκού στα Social Media της ομάδας, ενώ πολύ αιχμηρός εμφανίστηκε στο flash interview των καναλιών της CosmoteTV μετά το τέλος του αγώνα ο πρόεδρος, Τάσος Καζίας, που πήρε τη θέση του Ζεράρ Σαραγόσα.

«Δεν υπάρχει λόγος να μιλήσουμε αγωνιστικά σήμερα και γι’ αυτό θα μιλήσω εγώ και όχι ο προπονητής μας. Σήμερα είναι μια μαύρη ημέρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι κρίμα. Απαιτούμε τον σεβασμό για τον ιδρώτα των ποδοσφαιριστών μας στο γήπεδο», ανέφερε αρχικά ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού, για να προσθέσει: «Η φάση του πέναλτι είναι ξεκάθαρο χέρι και δεύτερη κίτρινη στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ (σ.σ. του Κρίστιαν Όλαφσον). Επίσης, στο γκολ της ΑΕΛ προηγείται φάουλ. Υπάρχουν και άλλες φάσεις και γενικότερα ήταν μια μαύρη σελίδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Το παιχνίδι δεν χρήζει αγωνιστικής ανάλυσης».

Κλείνοντας, ο Τάσος Καζίας αναφέρθηκε στην προσπάθεια του Πανσερραϊκού ως το τέλος του πρωταθλήματος: «Ο Πανσερραϊκός θα συνεχίσει να παλεύει, υπάρχουν αρκετοί βαθμοί ακόμα. Βέβαια, αν συνεχιστεί η κατάσταση όπως σήμερα, τότε καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι δεν θέλουν τον Πανσερραϊκό στην Super League. Εμείς, όμως δεν θα τους κάνουμε τη χάρη και θα το παλέψουμε. Η ομάδα έπρεπε να κερδίσει το παιχνίδι. Έδωσα συγχαρητήρια στον προπονητή μας για την σημερινή εμφάνιση κάτω από τέτοιες συνθήκες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ