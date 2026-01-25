ΗΠΑ: Ενισχύεται το ενδεχόμενο ενός νέου ShutDown μετά τον δεύτερο θάνατο πολίτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE

  • Η Ουάσινγκτον βρίσκεται ξανά σε πολιτικό αναβρασμό, καθώς η δολοφονία ενός δεύτερου Αμερικανού πολίτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη έφερε νέα αναταραχή στη Γερουσία, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ένα ακόμη shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.
  • Η χρηματοδότηση μεγάλων τμημάτων του κρατικού μηχανισμού, ανάμεσά τους το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και το Πεντάγωνο, λήγει στις 31 Ιανουαρίου, δημιουργώντας ασφυκτική πίεση στο πολιτικό σύστημα.
  • Το ζήτημα της πλήρους χρηματοδότησης του DHS, που υλοποιεί τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ, παραμένει σημείο τριβής, με πολλούς Δημοκρατικούς γερουσιαστές να δηλώνουν ότι θα καταψηφίσουν.
ΗΠΑ: Ενισχύεται το ενδεχόμενο ενός νέου ShutDown μετά τον δεύτερο θάνατο πολίτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE
(Photo by ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Η Ουάσινγκτον βρίσκεται ξανά σε πολιτικό αναβρασμό, καθώς η δολοφονία ενός δεύτερου Αμερικανού πολίτη από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη έφερε νέα αναταραχή στη Γερουσία. Η υπόθεση έχει φέρει τα πάνω κάτω στη διαδικασία ψήφισης των νομοσχεδίων για τις κυβερνητικές δαπάνες, με αρκετούς γερουσιαστές να δηλώνουν ότι θα καταψηφίσουν, αυξάνοντας τον κίνδυνο για ένα ακόμη shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Η χρηματοδότηση μεγάλων τμημάτων του κρατικού μηχανισμού, ανάμεσά τους το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και το Πεντάγωνο, λήγει στις 31 Ιανουαρίου. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει ασφυκτική πίεση στο πολιτικό σύστημα και έντονη ανησυχία για τη συνέχιση της λειτουργίας κρίσιμων κρατικών υπηρεσιών.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, διατηρεί τον έλεγχο της Γερουσίας με οριακή πλειοψηφία, χωρίς ωστόσο να διαθέτει τις απαραίτητες ψήφους για την έγκριση των νομοσχεδίων χωρίς τη στήριξη των Δημοκρατικών. Η ισορροπία δυνάμεων αποδεικνύεται εύθραυστη, καθώς η πολιτική πόλωση κορυφώνεται ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας για τη χρηματοδότηση των κρατικών υπηρεσιών.

Την ίδια ώρα, η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται επίσης από τους Ρεπουμπλικανούς, έχει εγκρίνει παράταση χρηματοδότησης έως τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, η τελική απόφαση βρίσκεται στα χέρια της Γερουσίας, όπου οι αντιδράσεις αυξάνονται μετά τα πρόσφατα γεγονότα στη Μινεσότα. Οι εντάσεις εντός του σώματος έχουν μπλοκάρει τη διαδικασία, καθώς πολλοί Δημοκρατικοί γερουσιαστές εκφράζουν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση της κυβέρνησης.

Παρά τις προσπάθειες των Ρεπουμπλικανών να εξασφαλίσουν διακομματική στήριξη, η πλήρης χρηματοδότηση του DHS, που υλοποιεί τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ, παραμένει σημείο τριβής. Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις, με τους Δημοκρατικούς να απορρίπτουν το νομοσχέδιο, θεωρώντας ότι διαιωνίζει πολιτικές που εντείνουν τη βία και τη σύγκρουση.

«Δεν θα υποστηρίξω το τρέχον νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της Εσωτερικής Ασφάλειας», δήλωσε η Δημοκρατική γερουσιαστής Κάθριν Κορτέζ Μάστο, μία από τις κρίσιμες ψήφους στη Γερουσία. Μετά τη νέα δολοφονία στη Μινεάπολη, η τοποθέτησή της ήρθε να επιβεβαιώσει τη ρήξη μεταξύ των δύο κομμάτων, καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολη την εξεύρεση λύσης.

Η ίδια κατηγόρησε την κυβέρνηση και την επικεφαλής του DHS, Κρίστι Νόεμ, ότι «βάζουν στους δρόμους υποεκπαιδευμένους, μαχητικούς ομοσπονδιακούς πράκτορες χωρίς καμία λογοδοσία». Οι δηλώσεις της φανερώνουν τη βαθιά πολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει γύρω από τον ρόλο των ομοσπονδιακών δυνάμεων ασφαλείας.

Η υπόθεση του Άλεξ Πρέτι, 37χρονου νοσοκόμου από τη Μινεάπολη που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακό πράκτορα, ήρθε να προστεθεί στον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, επίσης 37 ετών, η οποία είχε πυροβοληθεί και σκοτωθεί πριν από τρεις εβδομάδες στη Μινεσότα. Τα δύο περιστατικά έχουν πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις στο Κογκρέσο και έχουν επηρεάσει καθοριστικά τη στάση βουλευτών και γερουσιαστών απέναντι στη χρηματοδότηση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ από τη Βιρτζίνια αντέδρασε έντονα, γράφοντας στο X πως «αυτή η βάναυση καταστολή πρέπει να τελειώσει». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «δεν μπορώ και δεν θα ψηφίσω υπέρ της χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας όσο αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει αυτές τις βίαιες ομοσπονδιακές καταλήψεις των πόλεών μας», δείχνοντας τη διάθεση πολλών Δημοκρατικών να μπλοκάρουν πλήρως το νομοσχέδιο.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο κλείσιμο της κυβέρνησης, το μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ, είχε λήξει μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, ύστερα από 43 ημέρες. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι τέθηκαν σε αναγκαστική άδεια, ενώ πολλοί εργάζονταν χωρίς αμοιβή. Η πιθανότητα να επαναληφθεί ένα ανάλογο σενάριο επανέρχεται πλέον με ένταση.

Οι κανόνες της Γερουσίας απαιτούν 60 ψήφους για την ψήφιση των νομοσχεδίων δαπανών. Ωστόσο, με δεδομένη την απόσυρση στήριξης από αρκετούς Δημοκρατικούς, η πιθανότητα ενός νέου shutdown αυξάνεται σημαντικά. Η πολιτική σύγκρουση γύρω από τη χρηματοδότηση και τη δράση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών διαμορφώνει ένα σκηνικό παρατεταμένης αβεβαιότητας στην Ουάσινγκτον, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της χώρας.

Πηγή AFP

02:40 , Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

