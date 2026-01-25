Μινεσότα: Ποιος ήταν ο 37χρονος που σκοτώθηκε από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεάπολη

  • Η αστυνομία της Μινεάπολης ταυτοποίησε τον 37χρονο άνδρα που σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια συμπλοκής με ομοσπονδιακούς πράκτορες, ως τον Άλεξ Τζέφρι Πρέτι.
  • Νέο οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε φέρεται να καταγράφει μέρος της συμπλοκής πριν από τους πυροβολισμούς, με ισχυρισμούς ότι ο Πρέτι δεν τράβηξε το νόμιμα δηλωμένο όπλο του. Οι αρχές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η χρήση θανατηφόρας βίας έγινε στο πλαίσιο αυτοάμυνας.
  • Ο Πρέτι εργαζόταν ως νοσηλευτής ΜΕΘ στο νοσοκομείο Βετεράνων, με συναδέλφους να τον περιγράφουν ως αφοσιωμένο και «πραγματικά καλός άνθρωπος». Η οικογένειά του ανέφερε ότι ενδιαφερόταν έντονα για κοινωνικά ζητήματα και δεν είχε ποινικό μητρώο.
Η αστυνομία της Μινεάπολης ταυτοποίησε τον 37χρονο άνδρα που σκοτώθηκε το πρωί του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια συμπλοκής με ομοσπονδιακούς πράκτορες. Οι αρχές ανέφεραν ότι ο άνδρας ήταν ο Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών και μόνιμος κάτοικος της Μινεσότα, ενώ εργαζόταν ως νοσηλευτής ΜΕΘ με βαριά ασθενείς βετεράνους του αμερικανικού στρατού.

Μινεσότα: Θύελλα αντιδράσεων στη Μινεάπολη μετά τον θάνατο του 37χρονου από την ICE – Διαδηλωτές στους δρόμους – Ο κυβερνήτης κάλεσε την Εθνοφρουρά να επιβάλει την τάξη

Η συμπλοκή και ο θάνατός του

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί του Σαββάτου, όταν ξέσπασε συμπλοκή ανάμεσα στον Πρέτι και πολλούς ομοσπονδιακούς πράκτορες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της Υπηρεσίας Συνοριακής Περιπολίας και της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι πράκτορες πυροβόλησαν θανάσιμα τον 37χρονο και ο ίδιος υπέκυψε στα τραύματά του στο σημείο.

Η αστυνομία της Μινεάπολης επιβεβαίωσε ότι το θύμα ήταν λευκός άνδρας, 37 ετών, πολίτης των ΗΠΑ, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε χρήση πυροβόλου όπλου από τους πράκτορες.

Μινεσότα: Αίτημα του κυβερνήτη στις τοπικές αρχές να ερευνήσουν το νέο θάνατο Αμερικανού από πυρά της ICE

Τι δείχνει το νέο βίντεο που κυκλοφόρησε

Νέο οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες φέρεται να καταγράφει μέρος της συμπλοκής πριν από τους πυροβολισμούς και να έχει φέρει έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που συνοδεύουν το βίντεο, ο Πρέτι δεν φέρεται να τράβηξε το νόμιμα δηλωμένο πυροβόλο όπλο που είχε στην κατοχή του, ακόμη και τη στιγμή που δεχόταν επίθεση από πράκτορες.

Όπως υποστηρίζεται, ο 37χρονος παρενέβη αρχικά για να βοηθήσει μία γυναίκα, όταν πράκτορας φέρεται να έσπρωξε βίαια άλλο άτομο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια εκδοχή, πράκτορες δέχθηκαν τον 37χρονο με σωματική επίθεση, ψεκασμό με σπρέι πιπεριού και καταδίωξη, ενώ ο ίδιος φέρεται να απομακρυνόταν.

Στο βίντεο διακρίνεται συμπλοκή με τη συμμετοχή πολλών πρακτόρων, με τον Πρέτι να βρίσκεται στο έδαφος, γονατιστός, και να προσπαθεί να προστατευθεί. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ένας από τους πράκτορες φέρεται να αφαίρεσε το νόμιμο όπλο του, το οποίο – όπως αναφέρεται – ο ίδιος δεν είχε χρησιμοποιήσει, πριν ακολουθήσουν οι πυροβολισμοί.

Οι παραπάνω ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές, ενώ οι αρχές μέχρι στιγμής υποστηρίζουν ότι η χρήση θανατηφόρας βίας έγινε στο πλαίσιο αυτοάμυνας.

Νοσηλευτής ΜΕΘ στο νοσοκομείο Βετεράνων

Σύμφωνα με δημόσια αρχεία, ο Πρέτι εργαζόταν ως νοσηλευτής στο νοσοκομείο Βετεράνων της Μινεάπολης, στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Υγείας Βετεράνων. Το 2023 ο 37χρονος φέρεται να είχε ετήσιες αποδοχές ύψους 90.783 δολαρίων. Ο Πρέτι ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, ενώ στον επαγγελματικό του λογαριασμό στο LinkedIn ο ίδιος παρουσιαζόταν πρόσφατα και ως «junior scientist».

Συνάδελφοί του τον περιγράφουν ως άνθρωπο με αφοσίωση στους ασθενείς και έντονη αίσθηση καθήκοντος. «Δούλευα μαζί του καθημερινά για χρόνια στο νοσοκομείο Βετεράνων. Ήταν νοσηλευτής ΜΕΘ, εργαζόταν με βετεράνους και ήταν πραγματικά καλός άνθρωπος. Σίγουρα δεν του άξιζε να σκοτωθεί», δήλωσε στη Daily Mail η νοσηλεύτρια Ρουθ Άνγουεϊ.

«Νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους»

Η οικογένειά του ανέφερε ότι ο Πρέτι ενδιαφερόταν έντονα για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα και συμμετείχε σε διαδηλώσεις, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην αυστηρή μεταναστευτική πολιτική και τη δράση της ICE. «Νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους και ήταν πολύ αναστατωμένος με όσα συνέβαιναν στη Μινεάπολη και σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο πατέρας του, Μάικλ Πρέτι, στο Associated Press.

Όπως ανέφερε η οικογένεια, ο 37χρονος δεν είχε ποινικό μητρώο, πέρα από μερικές κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από δικαστικά αρχεία.

Οι αντιδράσεις συναδέλφων και φίλων

Φίλοι και συνάδελφοι του Πρέτι τον περιέγραψαν ως πολιτικά ενεργό, ενημερωμένο και πρόθυμο να υπερασπίζεται όσα θεωρούσε άδικα. «Ήταν πάντα ενημερωμένος για όσα συνέβαιναν στον κόσμο. Μιλούσαμε συνεχώς για την επικαιρότητα», ανέφερε η Ρουθ Άνγουεϊ, ενώ πρόσθεσε ότι ο ίδιος πίστευε ακράδαντα στον πολιτικό ακτιβισμό.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο επικεφαλής του Τμήματος Λοιμωδών Νοσημάτων στο νοσοκομείο Βετεράνων της Μινεάπολης, καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, Δρ. Ντιμίτρι Ντρεκόνια, έκανε λόγο για έναν «καλό και ευγενικό άνθρωπο» που είχε αφοσιωθεί στη φροντίδα σοβαρά ασθενών βετεράνων.

