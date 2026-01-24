Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα – Δείτε βίντεο

Αλβανία: Σοβαρά επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα – Δείτε βίντεο
Minister Belinda Balluku, in Tirana, Albania, January 24, 2026. REUTERS/Florion Goga

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου στο κέντρο των Τιράνων, όταν μια αρχικά ειρηνική αντικυβερνητική διαδήλωση μετατράπηκε σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις της αστυνομίας.

Η ένταση ξεκίνησε αμέσως μετά την ομιλία του προέδρου του Δημοκρατικού Κόμματος της Αλβανίας και πρώην πρωθυπουργού, Σαλί Μπερίσα. Λίγη ώρα αργότερα, ομάδα διαδηλωτών εκτόξευσε βόμβες μολότοφ και πυροτεχνήματα προς το κτίριο που στεγάζει το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών και ρίχνοντας νερό υπό πίεση με ειδικά οχήματα για να διαλύσουν το πλήθος.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν, με τους διαδηλωτές να κατευθύνονται προς το Κοινοβούλιο και να δημιουργούν σκηνές χάους στο κέντρο της πρωτεύουσας. Η αστυνομία ενίσχυσε την παρουσία της στην περιοχή, επιχειρώντας να ελέγξει την κατάσταση που ξέφευγε από κάθε έλεγχο.

Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με εγκαύματα, ενώ ο αριθμός των τραυματιών από την πλευρά των διαδηλωτών παραμένει άγνωστος. Παρά το ειρηνικό ξεκίνημα της πορείας, τα επεισόδια ανέδειξαν το έντονο πολιτικό κλίμα που επικρατεί στη χώρα και τις βαθιές διαφωνίες μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Μεταξύ των αιτημάτων των διαδηλωτών περιλαμβάνονται κατηγορίες για διαφθορά που αφορούν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, ενώ αναφέρονται και υποθέσεις στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση για ηρεμία και να τονίζουν την ανάγκη αποφυγής κάθε μορφής βίας.

